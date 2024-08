Está a trabalhar? 5 estratégias para manter a produtividade no verão

Trabalhar nos meses em que o calor aperta já é uma tarefa complicada, especialmente quando a subida das temperaturas coincide com as férias. Para quem só vai ter o merecido descanso mais para a frente no calendário ou para os (poucos) que vão passar o verão no escritório e não a banhos, manter a produtividade é um desafio difícil de vencer.

O ManpowerGroup, especialista global em recrutamento e gestão de talento, apresenta cinco estratégias para os profissionais manterem a produtividade no trabalho nos meses mais quentes do ano.

1. Planear e priorizar tarefas

Por ser um período mais calmo, este pode ser o momento ideal para rever tarefas e definir prioridades. Fazer uma lista de objetivos diários e semanais, focada nas atividades que podem ser concluídas de forma independente, é uma estratégia para os trabalhadores se organizarem e assegurar que nenhuma tarefa importante fica esquecida.

2. Desenvolver competências e conhecimentos

Utilizar o tempo extra desta altura para investir no desenvolvimento pessoal e profissional permite aos trabalhadores adquirir novas competências e aumentar a sua produtividade. Através da participação em cursos e programas de formação, os profissionais poderão preparar-se melhor para futuras oportunidades e desafios.

3. Aproveitar a redução de possíveis distrações

A ausência de colegas no escritório pode significar menos distrações e interrupções no fluxo de trabalho. Por esse motivo, esta é a época ideal para garantir a concentração em projetos que requerem atenção contínua e profunda, avançando em tarefas complexas que são, muitas vezes, interrompidas.

4. Manter uma rotina saudável

Com uma equipa reduzida, pode ser tentador trabalhar mais horas sem interrupção. No entanto, é importante manter um equilíbrio saudável e fazer pausas regulares, optando por uma alimentação equilibrada e reservando tempo para exercício físico. Cuidar do bem-estar físico e mental ajudará a manter a energia e a produtividade.

5. Celebrar as pequenas vitórias

Especialmente nesta altura, é fundamental não subestimar o poder de reconhecer as vitórias, grandes ou pequenas. Terminar um projeto, cumprir um prazo ou dominar uma nova competência merece sempre um aplauso, e celebrar as conquistas, por mais pequenas que sejam, aumenta a motivação. Além disso, é importante criar mini celebrações ou recompensas para a equipa, de forma a manter o ambiente de trabalho positivo e inspirador.

