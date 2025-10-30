Facebook Instagram
Almoços de negócios regressam em força como ferramenta de networking

Os almoços de negócios estão a recuperar a popularidade como ferramenta de networking. Os líderes empresariais retomaram esta opção para fortalecer relações profissionais e expandir redes de contacto, revela o estudo da International Workplace Group

Há 3h e 51min
Segundo a pesquisa da International Workplace Group o ressurgimento dos almoços de trabalho foi impulsionado pelo modelo de trabalho híbrido, manifesta-se através dos profissionais (68%) que afirmaram participar em mais almoços de negócios do que há dois anos.
Entre os profissionais com idades entre os 25 e os 34 anos, este número sobe para 80%, evidenciando a importância que os executivos da Geração Z e Millennials atribuem ao contacto presencial, mesmo num contexto de trabalho flexível.

“Este estudo demonstra que os almoços de negócios continuam a desempenhar um papel essencial na construção e fortalecimento das relações profissionais. Tal como a ida ao escritório, esta prática está longe de desaparecer, está apenas a evoluir, acompanhando a descentralização do trabalho e a preferência por encontros mais próximos das comunidades locais”, sublinhou Mark Dixon, fundador e CEO da International Workplace Group.

As conclusões da pesquisa, que envolveu mais de 500 líderes empresariais, revelaram que estes almoços, tradicionalmente mais associados aos centros empresariais das grandes cidades decorrem, cada vez mais, fora dos grandes centros urbanos, passando a realizar-se em zonas residenciais e suburbanas, mais próximas das residências dos colaboradores. 80% dos executivos afirmaram realizar estes encontros mais perto de casa, tendência facilitada pela crescente adoção de espaços de trabalho flexíveis e locais, que reduzem a necessidade de longas deslocações.

Em Portugal, e de acordo com dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), quase 18% dos colaboradores trabalhavam remotamente no final de 2023, muitos deles em regime híbrido, um contexto que favorece os encontros de networking em espaços mais próximos, evitando deslocações demoradas.

A pesquisa da International Workplace Group, sublinha ainda que, em média, os líderes empresariais participam em 4,5 almoços de negócios por mês, sendo que 69% os consideram essenciais para concretizar negócios e 82% a reconhecer o seu impacto positivo nos resultados empresariais.

Numa fase em que mundo cada vez mais digital, 87% dos executivos acreditam que os encontros presenciais continuam a ser fundamentais. Acresce que estes momentos tornaram-se mais focados e personalizados: 81% afirmam que as reuniões presenciais são agora mais curtas e direcionadas, em contraste com os encontros de maior dimensão que eram comuns antes da pandemia.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

