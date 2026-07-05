Ter animais no local trabalho já pesa na escolha de emprego, diz estudo

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Os locais de trabalho pet-friendly já não são um ‘extra’ para os trabalhadores na Europa, mas sim uma expectativa. 55% considerariam mudar de emprego se isso significasse poder levar os seus animais de estimação para o trabalho.

A conclusão é de um novo estudo da Mars, empresa de produtos e serviços para animais de estimação e detentora de marcas como PEDIGREE e WHISKAS.

O estudo Pet-Friendly Advantage (PFA) inquiriu mais de 16.000 colaboradores em 16 países europeus, revelando que as políticas que permitem animais de estimação são uma ferramenta poderosa para impulsionar o bem-estar, a cultura e a retenção de talento nas empresas.

Com 81% dos colaboradores inquiridos a nível europeu a afirmar que os animais de estimação criam uma atmosfera mais descontraída no trabalho, não é surpreendente que a procura por escritórios pet-friendly compita com, e em alguns casos supere, as regalias tradicionais nas empresas.

Mais de um terço (35%) dos trabalhadores inquiridos dão prioridade a políticas pet-friendly em detrimento de benefícios pessoais, como programas de descontos para funcionários, esquemas de promoção do uso da bicicleta nas deslocações para o trabalho, snacks grátis ou eventos sociais após o horário de trabalho. Uma proporção semelhante (37%) chega a colocar as políticas pet-friendly acima de benefícios pessoais melhorados, como benefícios parentais e seguro de saúde privado.

A Geração Z e os Millennials por toda a Europa estão a impulsionar esta mudança nas regalias laborais – 41% dos jovens entre os 18 e os 24 anos procuram ativamente políticas pet-friendly ao procurar emprego, quase o dobro da taxa de trabalhadores com mais de 55 anos (24%). E 42% dão prioridade a estas políticas em relação a benefícios pessoais melhorados, em comparação com 25% nos maiores de 55. As políticas pet-friendly estão a cimentar-se como um benefício essencial para garantir o talento emergente de hoje e de amanhã.

Para as empresas, apostar em escritórios pet-friendly continua a ser uma opção muito atrativa. O estudo revela que metade (50%) dos trabalhadores europeus considera que um escritório que aceita animais de estimação é um sistema de apoio fundamental e que contribui para a conciliação entre vida profissional e pessoal, enquanto 33% acreditam que uma política pet-friendly formal e bem gerida é um indicador claro de que uma organização valoriza o bem-estar dos seus colaboradores. São políticas muito procuradas, mas, por vezes, os trabalhadores têm dificuldade em compreender se este tipo de políticas existe ou não na sua empresa.

Segundo Gerard Bagaria, Market Director da Mars Iberia, “os dados do estudo mostram claramente que os ambientes de trabalho que aceitam animais de estimação não só contribuem para o bem-estar dos colaboradores, como também ajudam a criar culturas mais humanas, flexíveis e atrativas para os talentos. À medida que a forma de trabalhar evolui, promover políticas que integrem melhor a vida pessoal e profissional será cada vez mais relevante para as empresas”.

O estudo inclui também m plano de ação prático para ajudar outras empresas a implementar os seus próprios programas, orientação que faz parte do programa de longa data BETTER CITIES FOR PETS™ da Mars, que defende políticas que permitem animais de estimação onde as pessoas vivem, trabalham e brincam.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.