Carreira com significado: três estratégias para encontrar um emprego que faz a diferença

O mundo do trabalho está a mudar e as necessidades e prioridades dos profissionais também. Um estudo recente da Infojobs revela que, para mais de 70% dos jovens, o principal motivo para pensar em deixar uma empresa é um ambiente tóxico ou uma cultura organizacional desalinhada com os seus valores.

Com fatores como a missão e os valores a assumirem um peso crescente nas decisões de carreira, torna-se essencial perceber como encontrar um caminho profissional que traga realização não só no trabalho, mas também na vida pessoal.

É com esse objetivo que a Zühlke, empresa de serviços tecnológicos com escritório no Porto, partilha três estratégias para ajudar a construir uma carreira com verdadeiro significado.

1.Avaliar o setor de atividade

Para que a carreira esteja alinhada com os valores, é essencial refletir sobre o setor onde se atua. Algumas indústrias, pela sua natureza ou pelo impacto ambiental ou social, podem gerar conflitos internos difíceis de ignorar. De facto, quando os valores pessoais não estão alinhados com os valores do setor, é comum surgir um sentimento de desconexão ou insatisfação. Identificar se o trabalho contribui positivamente para o mundo – ou se está, pelo contrário, desalinhado com aquilo em que se acredita – é um passo fundamental para encontrar uma carreira com propósito.

2. Investir em formação

A transição para uma carreira mais alinhada com os próprios valores exige, muitas vezes, a aquisição de novas competências. Investir em formação, quer seja através de cursos intensivos, formações práticas ou programas de requalificação, pode abrir portas para áreas mais inovadoras e com maior impacto. Para quem pretende mudar de rumo, este investimento representa não só um reforço técnico, mas também um sinal de compromisso com uma transformação pessoal e profissional mais profunda.

3. Manter uma mentalidade de evolução contínua

Num mundo em constante mudança, manter-se aberto à aprendizagem é a melhor forma de não ficar para trás. A evolução contínua permite acompanhar as transformações do mercado, bem como alimentar a curiosidade, a criatividade e a motivação. Assumir que há sempre espaço para crescer torna-se, por isso, uma ferramenta central na construção de uma carreira com propósito a longo-prazo. Esta mentalidade promove a resiliência, estimula o desenvolvimento e fortalece o sentimento de realização pessoal e profissional.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders