Facebook Instagram
Dinheiro

Transforme a insegurança no trabalho em confiança

O medo de falhar e a ansiedade perante a mudança continuam a ser bloqueios ao desenvolvimento profissional. Mas há formas de os transformar em crescimento, segundo a Adecco

Link To Leaders
Há 2h e 54min
Ambiente de escritório
Ambiente de escritório

Photo by Freepik

Descobrimos uma funcionalidade do Google Maps que torna os roteiros das viagens muito mais fáceis

Outros artigos:

Perante a instabilidade, a automação crescente e a pressão para corresponder a expectativas elevadas, o medo tornou-se um companheiro silencioso de muitos profissionais. A Adecco sublinha que aprender a reconhecer e a gerir esse medo é um passo essencial para construir equipas mais resilientes, confiantes e produtivas.

Este receio pode assumir várias formas: o medo de falhar, de ser julgado, de não estar à altura, de sair da zona de conforto ou de enfrentar mudanças inesperadas. Quando ignorado, bloqueia a criatividade, limita o desempenho e fragiliza o crescimento — individual e coletivo.

Com base em insights recentes e na sua experiência junto de trabalhadores e empresas, a Adecco destaca sete estratégias práticas para transformar o medo numa alavanca de desenvolvimento:

1. Adotar uma mentalidade de crescimento

Ver o erro como uma etapa natural de aprendizagem e acreditar que é possível evoluir com esforço permite ganhar confiança e resiliência perante o desconhecido.

2. Refletir e identificar padrões

Compreender a origem dos receios ajuda a desmistificá-los. A introspeção, seja através da escrita, da autoanálise ou de conversas com colegas de confiança, permite desbloquear padrões negativos.

3. Focar-se em soluções

Canalizar a energia para o que pode ser feito, em vez de ruminar o problema, reduz a ansiedade e reforça o sentimento de controlo.

4. Trabalhar a atitude

Cultivar uma postura positiva, baseada na autoconfiança e na aprendizagem contínua, é um dos maiores antídotos contra o medo no local de trabalho.

5. Investir no autocuidado

Práticas simples como pausas conscientes, caminhadas ou momentos de mindfulness são fundamentais para manter o equilíbrio emocional.

6. Sair da zona de conforto, com intenção

Envolver-se em pequenos desafios, experimentar novas tarefas ou pedir feedback são formas concretas de treinar a coragem e fortalecer a autoestima.

7. Pedir ajuda quando necessário

Conversar com um mentor, procurar apoio psicológico ou partilhar o que se sente com quem nos rodeia pode ser determinante para lidar com bloqueios mais profundos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

 

RELACIONADOS
Descobrimos uma funcionalidade do Google Maps que torna os roteiros das viagens muito mais fáceis
Da Zara Home à Pandora: um dos maiores outlets do país tem agora mais de 30 lojas novas
Menino de 5 anos morreu atropelado pelo autocarro da própria escola. O irmão seguia no veículo
A receita de Arroz Doce com Leite Condensado que todos vão adorar na noite da consoada
Guia completo sobre jejum intermitente: benefícios, como fazer e o que comer
Mais Vistos
00:05:13
Secret Story
Chegou a hora de abrir o calendário do advento. Marisa recebe uma surpresa da Voz
tvi
00:03:55
Secret Story
Sem travões! Marisa e Pedro em beijos ardentes e troca de provocações
tvi
00:04:53
Secret Story
Liliana recebe conselho amoroso impactante de Marisa
tvi
00:05:54
Secret Story
«Está destinado»: Opinião de Marisa gera tensão com Pedro
tvi
Destaques IOL
Primark
O nosso quarto parece de hotel depois desta renovação de 100 euros na Primark
Novidades
Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações
Dicas
Este é o segredo dos hotéis para deixar os lençóis super suaves
Novidades
Até faz alisamento: está no Lidl a escova que precisávamos
Mais Lidas
Lidl
Boas notícias: regressou ao Lidl o aparelho que ajuda a controlar a humidade
versa
Famosos
"1.ª Companhia". Nome de peso confirmado... e Maria Botelho Moniz reage: "Fiquei mesmo contente"
selfie
E-redes
Vai faltar a luz nestas seis freguesias de norte a sul do país. Cortes duram várias horas
away
Emigração Imigração portugueses
Zangaram-se com Portugal, desiludiram-se com Portugal, sentiram-se empurrados de Portugal: Adeus, tristeza (uma trilogia)
cnn
Berlim
Pedro zangou-se com Portugal: foi-se embora farto das cunhas e dos salários de 800€, passou logo para 1.600€
cnn
Acidente
Jato particular despenha-se na Carolina do Norte. Há seis mortos
cnn