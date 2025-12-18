Transforme a insegurança no trabalho em confiança

Descobrimos uma funcionalidade do Google Maps que torna os roteiros das viagens muito mais fáceis

Perante a instabilidade, a automação crescente e a pressão para corresponder a expectativas elevadas, o medo tornou-se um companheiro silencioso de muitos profissionais. A Adecco sublinha que aprender a reconhecer e a gerir esse medo é um passo essencial para construir equipas mais resilientes, confiantes e produtivas.

Este receio pode assumir várias formas: o medo de falhar, de ser julgado, de não estar à altura, de sair da zona de conforto ou de enfrentar mudanças inesperadas. Quando ignorado, bloqueia a criatividade, limita o desempenho e fragiliza o crescimento — individual e coletivo.

Com base em insights recentes e na sua experiência junto de trabalhadores e empresas, a Adecco destaca sete estratégias práticas para transformar o medo numa alavanca de desenvolvimento:

1. Adotar uma mentalidade de crescimento

Ver o erro como uma etapa natural de aprendizagem e acreditar que é possível evoluir com esforço permite ganhar confiança e resiliência perante o desconhecido.

2. Refletir e identificar padrões

Compreender a origem dos receios ajuda a desmistificá-los. A introspeção, seja através da escrita, da autoanálise ou de conversas com colegas de confiança, permite desbloquear padrões negativos.

3. Focar-se em soluções

Canalizar a energia para o que pode ser feito, em vez de ruminar o problema, reduz a ansiedade e reforça o sentimento de controlo.

4. Trabalhar a atitude

Cultivar uma postura positiva, baseada na autoconfiança e na aprendizagem contínua, é um dos maiores antídotos contra o medo no local de trabalho.

5. Investir no autocuidado

Práticas simples como pausas conscientes, caminhadas ou momentos de mindfulness são fundamentais para manter o equilíbrio emocional.

6. Sair da zona de conforto, com intenção

Envolver-se em pequenos desafios, experimentar novas tarefas ou pedir feedback são formas concretas de treinar a coragem e fortalecer a autoestima.

7. Pedir ajuda quando necessário

Conversar com um mentor, procurar apoio psicológico ou partilhar o que se sente com quem nos rodeia pode ser determinante para lidar com bloqueios mais profundos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders