Facebook Instagram
Dinheiro

Quer que o seu currículo se destaque? Saiba qual é o melhor dia e hora para enviá-lo.

Escolher a melhor altura para se candidatar a um emprego pode ser mais relevante do que pensa. Por isso, a Adecco partilha algumas dicas para que possa aumentar as hipóteses de resposta numa candidatura

Link To Leaders
Há 2h e 12min
Trabalho
Trabalho
Fonte: freepick
Médico recomenda este hábito simples para queimar calorias logo de manhã

Outros artigos:

Para aumentar as hipóteses de resposta a uma candidatura de emprego, nada melhor que pôr em prática algumas estratégias que podem contribuir para que a sua incursão no mundo do trabalho seja bem-sucedida.

Assim, quer esteja a ponderar mudar de emprego ou a dar os primeiros passos na procura de uma oportunidade de emprego, o envio do currículo (CV) para a empresa a que se está a candidatar não deve ser feito de forma displicente. Isto porque, segundo a Adecco, consultora especializada em recrutamento, há um timing ideal para que o impacto da sua abordagem seja positivo.

De acordo com dados internos e a observação de tendências internacionais, o dia e a hora em que o currículo é enviado influenciam diretamente a probabilidade de ser lido e de gerar contacto.

Salienta a Adecco, que as candidaturas enviadas entre terça e quinta-feira, antes das 9 horas, tendem a ser as mais eficazes. Isto porque evitam a acumulação de emails típica do início e fim de semana e surgem num momento em que os responsáveis de recrutamento têm maior disponibilidade para analisar os perfis com atenção.

A consultora recomenda que se evite a segunda e sexta-feira, uma vez que o primeiro dia da semana costuma ser marcado por ausências e replaneamento interno, enquanto sexta é sinónimo de urgências de última hora e foco no encerramento da semana. Por sua vez, os fins de semana e feriados prolongados devem ser evitados por completo, porque é demasiado elevado o risco do CV ficar esquecido na “pilha de segunda-feira”.

A Adecco refere ainda que a eficácia de uma candidatura não depende apenas do conteúdo do currículo. Depende também de como, quando e onde é enviada. Ou seja, enviar o CV ao meio-dia ou ao final do dia pode ser menos eficaz, pois os processos de triagem já terão avançado.

Da mesma forma, a candidatura deve ser sempre acompanhada de uma presença online atualizada, com destaque para o LinkedIn e de um registo organizado das candidaturas feitas e follow-ups realizados.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

RELACIONADOS
Médico recomenda este hábito simples para queimar calorias logo de manhã
Cresceu em 14 casas diferentes, brilhou em reality shows e venceu o Big Brother Verão. Este troféu vai pagar-lhe a entrada da casa
Esta é a hora ideal para tomar o pequeno-almoço e jantar, explica bióloga e especialista em microbiota
Lasanha de panela feita no fogão. É tão fácil esta receita do Lidl
Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante
O chalet de fim de semana com que sonhávamos neste outono fica tão perto de Lisboa
Mais Vistos
00:04:19
Dois às 10
Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»
tvi
00:05:12
Dois às 10
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
tvi
00:04:42
Dois às 10
Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Eu disse aquilo que tu não querias ouvir»
tvi
00:01:22
Dois às 10
Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo
tvi
Destaques IOL
Big Brother Verão
Cresceu em 14 casas diferentes, brilhou em reality shows e venceu o Big Brother Verão. Este troféu vai pagar-lhe a entrada da casa
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story: egos insuflados e a última bolacha partida do pacote
Viral
Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante
Influencer
Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta
Mais Lidas
Marisa Mendes
Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”
IRS
Lápis, cadernos e mochilas: nenhum destes materiais escolares é dedutível no IRS se for comprado no supermercado
cnn
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
cnn
Historias de amor
Apaixonei-me por um homem 17 anos mais novo — e sou feliz como nunca
Guerra
Voltou a acontecer: Polónia abate drone junto a edifícios governamentais. Há bielorrussos detidos
cnn
Portugal
Portugal melhor que o resto do mundo? Lendas nacionais goleiam em jogo solidário
maisfutebol