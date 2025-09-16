Quer que o seu currículo se destaque? Saiba qual é o melhor dia e hora para enviá-lo.

Outros artigos:

Para aumentar as hipóteses de resposta a uma candidatura de emprego, nada melhor que pôr em prática algumas estratégias que podem contribuir para que a sua incursão no mundo do trabalho seja bem-sucedida.

Assim, quer esteja a ponderar mudar de emprego ou a dar os primeiros passos na procura de uma oportunidade de emprego, o envio do currículo (CV) para a empresa a que se está a candidatar não deve ser feito de forma displicente. Isto porque, segundo a Adecco, consultora especializada em recrutamento, há um timing ideal para que o impacto da sua abordagem seja positivo.

De acordo com dados internos e a observação de tendências internacionais, o dia e a hora em que o currículo é enviado influenciam diretamente a probabilidade de ser lido e de gerar contacto.

Salienta a Adecco, que as candidaturas enviadas entre terça e quinta-feira, antes das 9 horas, tendem a ser as mais eficazes. Isto porque evitam a acumulação de emails típica do início e fim de semana e surgem num momento em que os responsáveis de recrutamento têm maior disponibilidade para analisar os perfis com atenção.

A consultora recomenda que se evite a segunda e sexta-feira, uma vez que o primeiro dia da semana costuma ser marcado por ausências e replaneamento interno, enquanto sexta é sinónimo de urgências de última hora e foco no encerramento da semana. Por sua vez, os fins de semana e feriados prolongados devem ser evitados por completo, porque é demasiado elevado o risco do CV ficar esquecido na “pilha de segunda-feira”.

A Adecco refere ainda que a eficácia de uma candidatura não depende apenas do conteúdo do currículo. Depende também de como, quando e onde é enviada. Ou seja, enviar o CV ao meio-dia ou ao final do dia pode ser menos eficaz, pois os processos de triagem já terão avançado.

Da mesma forma, a candidatura deve ser sempre acompanhada de uma presença online atualizada, com destaque para o LinkedIn e de um registo organizado das candidaturas feitas e follow-ups realizados.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.