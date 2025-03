Sente-se pouco produtivo no trabalho? Siga estas 7 dicas e melhore o seu desempenho

Outros artigos:

As horas passam, os dias parecem curtos para tanto trabalho e não conseguiu fazer tudo o que era necessário. Se esta é a história da sua vida, está na altura de aprender como melhorar a produtividade no trabalho. Uma coisa que vai gostar de saber: ser mais produtivo no trabalho não implica que passe todos os minutos do seu dia a trabalhar ou que faça constantemente horas extraordinárias para cumprir prazos. Muito pelo contrário.

Passar muitas horas no emprego, trabalhar até à exaustão e não conseguir ter vida pessoal são, aliás, grandes inimigos da produtividade. Quanto maior é o cansaço, menor é a capacidade de produzir. Ter tempo para hobbies, para a família e para o descanso são fatores essenciais para melhorar a produtividade.

Mas como conseguir ser mais produtivo? A revista Exame Brasil partilha sete estratégias para aumentar a sua produtividade.

1. Defina metas claras e realistas

Sem objetivos bem estabelecidos, é fácil perder tempo com tarefas irrelevantes. O método SMART, sigla para Specific (específico), Measurable (mensurável), Achievable (atingível), Relevant (relevante) e Time-bound (com prazo definido), ajuda a criar metas claras e fáceis para acompanhar diariamente e mensalmente.

2. Priorize tarefas com a técnica do bloco de tempo

O time blocking, ou bloqueio de tempo, consiste em dividir a agenda em blocos dedicados a tarefas específicas. Este processo reduz distrações e melhora o foco. De acordo com a Moveworks, interrupções frequentes podem reduzir a produtividade em até 40%.

3. Automatize tarefas repetitivas

O uso de ferramentas de automação pode economizar horas de trabalho por semana. Sistemas de atendimento automático, relatórios gerados por IA e softwares de gestão eliminam processos manuais e reduzem erros.

4. Otimize a comunicação interna

Estudos apontam que reuniões improdutivas custam milhões às empresas anualmente. Antes de agendar um encontro, avalie se o assunto pode ser resolvido por email ou mensagem. Quando reuniões são essenciais, defina um tempo limite e uma pauta clara.

6. Crie um ambiente de trabalho favorável

A ergonomia e o bem-estar mental impactam diretamente a produtividade. Um espaço organizado, com iluminação adequada e conforto físico, reduz fadiga e melhora a concentração. Além disso, pausas estratégicas aumentam o rendimento.

7. Invista em formação contínua

Melhorar as competências permite que os funcionários sejam mais eficientes e independentes. Empresas que promovem formações internas e incentivam a aprendizagem contínua têm equipas mais envolvidas e produtivas.



Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders