Siga estas seis dicas se for um workaholic e encontre o equilíbrio

Se coloca a carreira no centro de tudo – acima até da sua vida pessoal, do tempo de descanso ou das férias, então provavelmente configura o perfil de um workaholic, isto é, uma pessoa viciada em trabalho, que não consegue desligar-se das tarefas mesmo nas horas vagas e que investe mais tempo e energia no trabalho do que é exigido.

Este comportamento pode ser uma armadilha e uma ameaça à saúde mental, e pode acabar num estado de burnout, tão em voga no mundo laboral dos nossos dias.

Segundo um artigo da Harvard Business Review, citado pela Forbes, os workaholics trabalham mesmo quando não é necessário, o que se torna num mecanismo de defesa para lidar com a ansiedade, a insegurança ou para evitar as complexidades da vida.

Embora não seja um diagnóstico clínico – não está no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM) da Associação Americana de Psiquiatria -, vários estudos mostram que há inúmeros problemas relacionados com este comportamento, incluindo consequências físicas e mentais graves, como insónia, depressão e fadiga crónica.

Para deixar de ser um workaholic, e para que possa encontrar o necessário equilíbrio entre o trabalho e o lado pessoal da sua vida, a Forbes partilha seis dicas.

1. Reconheça o problema

O primeiro passo para superar o problema é reconhecê-lo. Reflita sobre os seus hábitos e questione por que sente necessidade de trabalhar em excesso. Será que está com medo do fracasso? Sente-se inseguro? Ou tem necessidade de aprovação? Se sofre de síndrome do impostor, pode pensar que não foi bem-sucedido. Por isso, trabalha em excesso.

2. Redefina o que é “urgente”

Ver tudo como urgente e responder a mensagens a qualquer hora pode tornar-se viciante. Estas notificações provocam picos de adrenalina e dopamina, mantendo-o num estado constante de alerta. Embora esse estado possa ajudá-lo temporariamente, o stress crónico é insustentável.

Para combater este problema, comece por priorizar os seus e-mails e tarefas, recorrendo à Matriz de Eisenhower ou ao método dos 4Ds: Excluir (Delete), Delegar (Delegate), Adiar (Delay) ou Fazer (Do). Resista à tentação de executar cada tarefa como urgente.

3. Aprenda a dizer “não” e delegue

Como workaholic, pode ter dificuldade em delegar tarefas. Acrescentar novos projetos à sua lista de tarefas pode ser tão recompensador como concluí-las, porque isso dá-lhe um impulso de dopamina. Muitas vezes, evita delegar tarefas porque é perfeccionista e acredita que pode fazer melhor e mais rápido. Aprenda a dizer “não”. Estabeleça temas e horários específicos que deve recusar. Por exemplo, pode decidir não aceitar novas tarefas depois das 18h ou aos fins de semana. Também pode aceitar apenas tarefas em que é especialista.

4. Estabeleça prazos realistas

Os workaholics costumam subestimar o tempo necessário para realizar as tarefas, o que os leva a assumir todo o tipo de compromissos e a estabelecer prazos irreais. Defina um horário específico para começar uma tarefa e use um cronómetro para saber quanto tempo realmente leva para concluí-la. Pode, por exemplo, recorrer a aplicações de gestão de de tarefas com cronómetros integrados.

Faça-o pelo menos durante uma semana para avaliar o quão “fora da realidade” está. Verifique se há tarefas que tende a subestimar ou a gastar mais tempo, geralmente tarefas criativas ou complexas. Para facilitar, estime entre 50% a 100% de tempo extra. Por exemplo, se acha que pode terminar algo numa hora, estime pelo menos 1 hora e meia e programe no seu calendário para planear melhor o seu dia.

5. Controle o seu diálogo interior

Pode convencer-se de que as pessoas precisam de si ou que, se não concluir a tarefa X, não conseguirá passar para a Y, ou ficará atrasado. Fale consigo mesmo com compaixão, como se fosse o seu melhor amigo, desafiando essas suposições para identificar o que é real e o que é exagerado.

6. Aproveite o descanso

Embora possa ser difícil priorizar o descanso e o tempo de lazer com uma longa lista de tarefas, é importante manter uma rotina noturna consistente. Por exemplo, ir para a cama e acordar nos mesmos horários todos os dias é um passo importante.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders