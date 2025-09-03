Facebook Instagram
Mercadona em Espanha procura pessoas para trabalharem oito dias por mês com 855 euros de salário com subsídios

A Mercadona está a recrutar em várias cidades de Espanha e surpreende com uma proposta invulgar: contratos efetivos para trabalhar apenas oito dias por mês, com salários até 855 euros, formação remunerada e possibilidade de progressão na empresa
IOL
Há 1h e 31min
Trabalho
Trabalho

Foto: freepik

Nódoas em sofás, tapetes ou carro: a solução custa menos de 2 euros e está na Mercadona

A cadeia de supermercados Mercadona está a reforçar equipas em várias regiões de Espanha e lançou uma proposta pouco habitual: contratos efetivos para quem trabalhe apenas oito a dez dias por mês, com remuneração que pode chegar aos 855 euros, acrescida de subsídios.

Segundo o jornal espanhol ABC C. Valenciana, os colaboradores contratados para este regime cumprem cerca de 15 horas semanais e têm direito a formação remunerada, progressão salarial e horários definidos com antecedência. A Mercadona não exige experiência profissional prévia, privilegiando sobretudo o dinamismo e a capacidade de interação com os clientes.

Para além desta modalidade, existem outras opções de contrato: 20 horas semanais, com salários que variam entre 843 e 1.140 euros, ou 40 horas por semana, em regime de cinco dias, com remuneração mensal entre 1.685 e 2.280 euros. Em alguns casos, estão ainda previstos complementos, como o pagamento de trabalho noturno.

As funções abrangem diferentes áreas dentro da loja, desde reposição, caixa, peixaria e talho até padaria, frutas e legumes ou limpeza. Atualmente, há vagas em localidades como Barcelona, Valência, Granada, Lugo, Saragoça ou Burgos.

Para facilitar o processo de recrutamento, a empresa lançou recentemente um novo portal de emprego, mais intuitivo e interativo, onde os candidatos podem criar um perfil único, indicar preferências e acompanhar em tempo real o estado das candidaturas.

