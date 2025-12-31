Novo ano, novo emprego: Clan tem mais de 500 vagas disponíveis para 2026

Outros artigos:

O início de um novo ano é, para muitos, uma altura para ponderar objetivos e redefinir ambições, frequentemente impulsionados pela procura de novos desafios, especialmente no campo profissional.

Se o sonho para 2026 inclui arranjar um novo emprego, mudar carreira ou, até, apostar numa aventura fora do país, o Clan pode ser um bom parceiro nesta etapa, já que temmais de 500 ofertas de emprego.

Ao aceder ao site do Clan, pode encontrar quase centenas de oportunidades, em áreas tão diversas como Engenharia, Banca e Seguros, Finanças e Contabilidade, Apoio ao Cliente, Hotelaria e Turismo, Retalho, Marketing, Administração, Agricultura, Arquitetura, Vendas, Manutenção e Tecnologia, Logística, Transportes e Distribuição ou Saúde, entre outras.

As vagas estão disponíveis em todo o país, incluindo Aveiro, Beja, Braga, Bragança Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, Madeira e Açores. Para aqueles que procuram uma experiência internacional, o Clan disponibiliza ainda vagas em mercados internacionais, nomeadamente em Angola e no Uganda.

Com o objetivo de ir ao encontro das distintas realidades dos candidatos, o Clan apresenta diferentes regimes de trabalho. Desde oportunidades full-time (híbrido, presencial e remoto), ou part-time (presencial), o Clan proporciona flexibilidade para que os profissionais identifiquem a oportunidade que melhor se adequa às suas necessidades e expectativas.

Com mais de 30 anos de experiência no mercado e um forte investimento em soluções 100% digitais, o Clan - referência consolidada no setor dos Recursos Humanos - entra em 2026 totalmente focado em otimizar a experiência a quem procura emprego, oferecendo diversas vagas e um processo de candidatura totalmente assente em ferramentas tecnológicas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.