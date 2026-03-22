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Estas são as melhores empresas para trabalhar em Portugal em 2026

Mais de 86 mil colaboradores falaram e a resposta foi revelada. A Great Place To Work® anunciou ontem as 50 Melhores Empresas para trabalhar em Portugal. Conheça as Best Workplaces

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Há 1h e 21min
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Fotografia: Pexels

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A Great Place To Work® reconheceu, uma vez mais, os 50 Melhores Lugares Para Trabalhar de 2026, numa cerimónia para mais de 500 convidados, que decorreu no Convento do Beato.

Segundo a consultora, mais de 86 000 colaboradores foram ouvidos e registou-se um índice médio de confiança de 90% entre os 50 Best Workplaces, “um marco histórico que reforça a consistência e maturidade das culturas organizacionais distinguidas”.

Se ainda subsistissem dúvidas de que colocar os colaboradores no centro da estratégia gera impacto positivo no negócio, os Best Workplaces™ dissipam-nas de forma inequívoca. Estas organizações registam um crescimento superior à média do mercado, quer ao nível da receita (+15%), quer no total de colaboradores (+10%). Acresce que a receita por colaborador é, em média, 7,5 vezes superior nos Best Workplaces™, evidenciando a forte correlação entre uma cultura de elevada confiança, o desempenho financeiro e a sustentabilidade do crescimento.

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“Os Best Workplaces caracterizam-se por níveis elevados de confiança na liderança, um fator estruturante da sua cultura. E quando os colaboradores confiam, sentem que a sua voz é genuinamente escutada, percecionam justiça e coerência nas decisões e um alinhamento entre discurso e prática, a sua motivação, produtividade e desempenho aumenta. É, efetivamente, esta cultura sólida de confiança que sustenta os resultados consistentes a longo prazo e impulsiona o crescimento verdadeiramente sustentável destas organizações”, afirmou Maurício Korbivcher, CEO & Country Manager da Great Place To Work® em Portugal.

Os setores das tecnologias da informação, da indústria farmacêutica e dos serviços financeiros e seguros continuam a destacar-se como os mais representativos. O ranking está organizado em 5 dimensões, definidas de acordo com o número de colaboradores. A SÓ BARROSO lidera a dimensão até 50 colaboradores; a tecnológica Swiss Post IT Campus está no topo entre 51 e 100 colaboradores; a farmacêutica AbbVie ocupa o primeiro lugar entre 101 e 200 colaboradores; o hotel InterContinental Lisbon lidera na dimensão entre 201 e 500 colaboradores; e a seguradora Allianz encabeça o ranking das empresas com mais de 500 colaboradores. A DHL, a MetLife, a Goldenergy, a Casais e a CA Seguros foram outras das organizações distinguidas.

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Para serem elegíveis aos Best Workplaces™, todas as empresas auscultaram a opinião dos seus colaboradores ao longo de 2025, através da aplicação do questionário Trust Index, um modelo utilizado internacionalmente há mais de 30 anos. Apenas as organizações distinguidas com o selo Certified™ — isto é as que alcançaram um índice de confiança ≥65% por parte das suas equipas — podem integrar os Best Workplaces™. Nas empresas com mais de 100 colaboradores, é ainda realizada uma auditoria às práticas organizacionais, que representa 25% da classificação final, sendo os restantes 75% determinados pelos resultados do questionário aplicado aos colaboradores.

Conheça os 50 Best Workplaces™ de 2026.

Melhores Empresas até 50 Colaboradores

Melhores Empresas até 50 Colaboradores

Melhores Empresas de 51 a 100 Colaboradores

Melhores Empresas de 51 a 100 Colaboradores

Melhores Empresas de 101 a 200 Colaboradores

Melhores Empresas de 101 a 200 Colaboradores

Melhores Empresas de 201 a 500 Colaboradores

Melhores Empresas de 201 a 500 Colaboradores

Melhores Empresas mais de 500 Colaboradores

Melhores Empresas mais de 500 Colaboradores

 

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

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