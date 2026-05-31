Há 800 propostas de trabalho para os meses de verão

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Com a aproximação dos meses de verão, as empresas estão a reforçar equipas para responder ao aumento sazonal da atividade. E a Manpower lançou uma campanha de recrutamento com mais de 800 vagas disponíveis em Portugal, destinadas a reforçar equipas em setores como Turismo e Hotelaria, Logística e Distribuição, Retalho e Indústria e Produção.

Entre as oportunidades disponíveis encontram-se funções de receção, housekeeping, restauração e animação no Turismo e Hotelaria, operadores de armazém e logística, nas áreas de Supply Chain, assistentes de loja, reposição e atenção ao cliente no Retalho, bem como operadores fabris e perfis técnicos especializados na Indústria e Produção.

Se está a pensar mudar de emprego, avalie aqui o seu CV antes de o enviar aos empregadores:

As empresas procuram profissionais com disponibilidade imediata, flexibilidade de horários e capacidade de adaptação rápida a diferentes contextos de trabalho. As competências interpessoais e de colaboração, como comunicação, fiabilidade e responsabilidade, capacidade de integração e orientação para o cliente estão também entre os fatores mais valorizados pelos empregadores. Dependendo da função, podem ainda ser valorizadas competências digitais básicas e, especialmente no setor de Turismo e Hotelaria, o domínio da língua inglesa, afirma a Manpower em comunicado.

Para além da oportunidade imediata, como emprego temporário, muitas destas posições oferecem aos trabalhadores a possibilidade real de desenvolvimento profissional. Aos estudantes permitem uma primeira porta de entrada no mundo do trabalho, enquanto para os trabalhadores em processo de reconversão de carreira permitem igualmente abrir uma via para explorar novos percursos profissionais.

Além disso, é frequente muitas destas oportunidades se transformarem em integrações permanentes, uma vez que permitem às empresas conhecer os profissionais no contexto de trabalho e avaliar a sua adaptação à cultura organizacional.

As vagas podem ser consultadas através dos links, onde se encontram todos os detalhes, requisitos e condições associados às oportunidades: Indústria, Retalho, Logística, Hotelaria e Restauração.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders