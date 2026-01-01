Facebook Instagram
O retrato do empreendedorismo em Portugal e no mundo em 2025

Recorde os momentos-chave do empreendedorismo em 2025, com uma seleção das notícias e tendências mais relevantes. Da tecnologia à saúde, passando pela gestão, liderança e sustentabilidade, conheça as inovações e decisões que marcaram o ano em Portugal e no mundo

Link To Leaders
Hoje às 09:00
Trabalho em empresa
Foto: Artem Podrez, Pexels
Novo ano, novo emprego: Clan tem mais de 500 vagas disponíveis para 2026

O ano de 2025 foi marcado por acontecimentos que redefiniram tanto o cenário global como o nacional. No plano internacional, destacaram-se os esforços diplomáticos para a paz na guerra na Ucrânia, cimeiras como o G20 em Joanesburgo, debates sobre segurança energética, tensões económicas e ajustes nas cadeias globais de tecnologia e comércio, assim como discussões sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade.

Em Portugal, o país viveu episódios de grande repercussão, como o sismo de fevereiro, o apagão de abril e o desastre do Elevador da Glória.

Paralelamente, surgiram histórias de inovação, superação e crescimento empresarial, refletindo um período de mudanças profundas em múltiplas frentes.

Recordamos as notícias que marcaram o empreendedorismo no nosso país, mas também além-fronteiras este ano. Pode aceder aqui.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

 

