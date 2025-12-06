Facebook Instagram
Quer manter a sua equipa feliz e motivada? Siga estas sugestões

Manter equipas produtivas e motivadas é um desafio constante para qualquer empresa. Para apoiar esta missão, a Adecco destaca cinco práticas que podem realmente fazer a diferença

Link To Leaders
Hoje às 09:00
Photo by Freepik

A atração e a retenção e fidelização dos profissionais, assim como a promoção de ambientes de trabalho mais humanos e equilibrados, tornou-se uma prioridade estratégica no quotidiano das empresas. Um trabalho nem sempre fácil, quando hoje em dia se vive um ambiente empresarial de elevada competitividade e exigência. Todavia há práticas que podem ser aplicadas pelas empresas e que contribuem para fazer a diferença positiva na motivação e no bem-estar das equipas, levando a um melhor desempenho.

Foi o que identificou a Adecco: cinco práticas simples — mas cientificamente comprovadas — para reforçar a felicidade e a produtividade das equipas.

Vânia Borges, diretora de Recursos Humanos da Adecco Portugal, sublinha que “pequenas ações do dia a dia, quando consistentes e intencionais, podem ter um impacto profundo no ambiente de trabalho. E num mercado onde o burnout, o stress e a mobilidade profissional são uma realidade, aprender a promover bem-estar no trabalho deixou de ser uma opção — é uma decisão estratégica”.

Eis as sugestões Adecco:

1.Celebrar pequenas vitórias, mas com significado 

Reconhecer pequenos avanços, como a conclusão de uma tarefa pendente, receber um bom feedback ou aprender algo novo, contribui para a motivação e o sentimento de realização pessoal. Segundo a Universidade de Harvard, os dias mais positivos no trabalho são aqueles em que os colaboradores sentem que estão a progredir.

2. Autonomia e espaço para a proatividade 

 Quando os colaboradores sentem que têm liberdade para organizar o seu trabalho e tomar decisões, ganham motivação, confiança e capacidade de adaptação. No fundo, a autonomia é um dos fatores com maior impacto no bem-estar e desempenho. E, por sua vez, ambientes que promovem a proatividade e a criatividade são também mais resilientes.

3. Refletir sobre o que correu bem 

 Incentivar momentos de reflexão sobre os sucessos do dia ou da semana ajuda a reforçar a autoestima e a clareza sobre o valor do próprio trabalho. Um simples “obrigado”, um reconhecimento público ou um momento de partilha entre colegas pode fortalecer a coesão da equipa.

4. Trabalhar com base nas forças individuais 

Os colaboradores que utilizam os seus pontos fortes têm menos 57% de probabilidade de entrar em burnout (dados Gallup). Por isso, faz todo o sentido envolver os profissionais em tarefas que estejam de acordo com as suas competências naturais porque essa opção aumenta o entusiasmo, a produtividade e a fidelização à empresa.

5. Valorizar as relações humanas 

As relações positivas no local de trabalho continuam a ser um dos principais fatores de fidelização. Promover interações autênticas, seja numa conversa informal, num gesto de apoio ou num momento de descontração, contribui para um ambiente mais saudável, colaborativo e motivador.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

