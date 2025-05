Felicidade no trabalho vai ser reconhecida com novo selo

Outros artigos:

A SCORING e a Academia da Felicidade uniram-se para lançar o selo que avalia e distingue o nível de bem-estar e felicidade nas organizações. Este projeto vai atribuir a distinção “Excelente Bem-estar e Felicidade Organizacional” às entidades que obtenham na avaliação estruturada uma classificação igual ou superior a 75%.

“Mais do que medir, esta iniciativa pretende impulsionar uma mudança profunda no tecido empresarial: incentivar a adoção de práticas de gestão que coloquem as pessoas no centro das estratégias organizacionais. O bem-estar e a felicidade, validados por evidências científicas, emergem como uma alavanca de crescimento sustentável, produtividade e inovação”, explicam as entidades promotoras em comunicado.

A distinção “Excelente Bem-estar e Felicidade Organizacional” tem como benefícios: “aumento da produtividade, redução da rotatividade, melhor clima organizacional, melhor saúde e bem-estar, criação de uma cultura de felicidade, e satisfação dos clientes”, referem.

Além disso, a SCORING e a Academia da Felicidade acreditam que “as empresas potenciam melhorias significativas na sua reputação, atraindo e desenvolvendo os melhores talentos e criando um ambiente de trabalho que contribui diretamente para a satisfação do cliente”.

Segundo Carlos Gouveia, CEO da SCORING, “depois de nos termos focado na solidez financeira das empresas (consultoria, formação e certificação), lançámos mais recentemente a linha de serviços relacionada com a Sustentabilidade / ESG (consultoria, formação e app). Focarmo-nos agora nas pessoas, no seu bem-estar e felicidade, parece-nos a peça que encaixa perfeitamente neste puzzle”.

Para Sofia Manso, CEO da Academia da Felicidade e Head of People do Grupo Bernardo da Costa, “este selo representa um compromisso com a excelência humana nas organizações. É a concretização de um novo paradigma onde o bem-estar e a felicidade deixam de ser temas periféricos para se afirmarem como pilares centrais da estratégia empresarial. Com esta iniciativa, reforçamos perante as organizações que cuidar das suas pessoas é essencial para transformar o panorama empresarial em Portugal.”

As candidaturas são gratuitas, assim como o certificado de excelência com a respetiva classificação e avaliação global. Esta distinção destina-se tanto a entidades públicas como organizações privadas, que tenham no mínimo 10 colaboradores.

