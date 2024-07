Quer “desligar” a sério do trabalho durante as férias? Siga estas sugestões

Outros artigos:

Numa sociedade automatizada e digitalizada, a linha entre as responsabilidades profissionais e o descanso pode ser muito ténue. Há quem não consiga "desligar" das chamadas, dos e-mails e das preocupações, e aproveitar as horas de lazer. E as consequências podem revelar-se muito sérias para o bem-estar físico e psicológico. É necessário abstrair-se de tudo o que tenha que ver com trabalho para conseguir, realmente, relaxar e regenerar-se.

Um estudo da Clarify Capital realizado com 600 empreendedores aponta que quase metade dos entrevistados trabalha durante as suas supostas pausas.

Nishank Khanna, CMO da Clarify Capital, afirma que quatro em cada cinco empresários não consegue desligar do trabalho, mesmo durante as férias.

A pesquisa também mediu o número de dias de férias que os profissionais tiraram em comparação com a sua felicidade e produtividade. Os resultados mostram que os mais felizes tiraram em média 10 dias no último ano e que os executivos não conseguem desligar completamente e não esperam que a sua força de trabalho se desconecte totalmente também.

Ainda de acordo com o estudo, 22% dos empresários não tiraram nenhum tempo de folga no ano passado e 81% verificam e-mails enquanto estavam fora do escritório. 49% lidam com tarefas do escritório durante as férias, ignorando a necessidade do descanso. Seis em cada sete profissionais que verificam e-mails nas férias referem ainda que se sentem esgotados depois de tirar uma folga. Preocupações financeiras, culpa e medo do fracasso nos negócios são barreiras para as férias dos empresários.

Para ajudar quem quer “desligar” do trabalho durante as férias, a Forbes partilha 5 estratégias.

1. Estabeleça limites

Reduzir a comunicação com o escritório enquanto está de férias pode ser menos stressante do que não falar. Sentir que está a ficar para trás pode tornar mais difícil relaxar. Estabelecer limites nas férias, como uma hora por dia para verificar e-mails ou fazer ligações, podem ajudá-lo a relaxar.

2. Saiba gerir os seus dispositivos

Crie toques personalizados para a sua família, amigos ou colegas de trabalho quando quiser filtrar chamadas durante as horas de folga. Relaxe com as mensagens instantâneas para não criar a expectativa de que está disponível a toda a hora.

3. Prepare a saídas e regresso ao trabalho

Não trabalhe até o momento em que vai de férias e evite retornar ao trabalho imediatamente depois. Se possível, agende um dia extra de folga antes de partir e outro quando voltar para facilitar a readaptação.

4. Equilibre as atividades

Nas férias, alterne o seu tempo entre manter-se ativo e descansar de forma restauradora. Uma caminhada na praia combinada com cinco minutos de meditação dar-lhe-ão um impulso bioquímico. A atividade aumenta as endorfinas. Acalmar a sua mente estimula a parte do seu cérebro responsável por diminuir os surtos de adrenalina e cortisol que acompanham o stress.

5. Planeie com antecedência

Escolha um profissional de confiança para gerir as suas tarefas diárias durante a sua ausência e certifique-se de que seus colegas saibam que estará fora. Defina uma pessoa para o contatar fora do escritório apenas sobre assuntos com os quais deseja ser incomodado.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders