Facebook Instagram

Empresa apanha trabalhador de baixa a jogar golfe, mas vai ter de lhe pagar 15 mil euros de indemnização

Um trabalhador que se encontrava de baixa médica foi apanhado a jogar golfe pela empresa, que o sancionou por alegada fraude. No entanto, o tribunal considerou as provas ilegais.
IOL
Há 3h e 6min
Homem a jogar golf
Homem a jogar golf
Foto: freepik
Mercadona está a contratar para as suas lojas. E em 2026 dá uma semana de férias extra aos trabalhadores

Uma empresa industrial foi condenada a pagar uma indemnização de 15 mil euros a um trabalhador que se encontrava de baixa médica, depois de o ter mandado vigiar por um detetive privado e de lhe aplicar uma sanção disciplinar por o ter apanhado a jogar golfe. Os tribunais consideraram que a prova recolhida era ilegal e que houve violação do direito à intimidade.

Segundo avança o jornal Noticias Trabajo, a decisão foi confirmada pelo Tribunal Superior de Justiça do País Basco (TSJPV), que rejeitou o recurso apresentado pela empresa e manteve a sentença do Tribunal do Trabalho n.º 2 de Donostia–San Sebastián. Em causa esteve a contratação de um detetive privado para seguir um trabalhador durante o período de incapacidade temporária.

O trabalhador, diretor de sistemas de IT, exercia funções na empresa desde 1997 e auferia um salário anual superior a 100 mil euros. Em junho de 2023, iniciou uma baixa médica devido a uma perturbação adaptativa não especificada, após um historial clínico marcado por uma amputação parcial de uma perna e várias baixas anteriores.

Desconfiando de que o funcionário estaria a realizar atividades incompatíveis com a baixa, a empresa contratou uma agência de investigação privada. O relatório do detetive descrevia vários dias de seguimento, durante os quais o trabalhador foi visto num clube de golfe privado, em deslocações para a sua segunda residência em Menorca e em atividades do quotidiano.

Com base nessas informações, a empresa aplicou uma sanção disciplinar de 60 dias de suspensão de trabalho e salário, acusando o trabalhador de fraude e de violação do dever de boa-fé contratual.

No entanto, o Tribunal do Trabalho anulou a sanção, considerando que as provas, nomeadamente fotografias e vigilâncias, tinham sido obtidas de forma ilegal, por violarem a Lei da Segurança Privada. O TSJPV confirmou agora essa posição, sublinhando que as imagens foram captadas num espaço reservado, um clube privado sem acesso livre ao público.

A sentença refere ainda que o clube não autorizou a entrada nem a recolha de imagens por pessoas externas, não existindo qualquer consentimento por parte do trabalhador, o que configura uma intromissão ilegítima no seu direito à intimidade.

Para além da ilicitude da prova, o tribunal analisou o conteúdo da acusação e concluiu que a prática de golfe não era incompatível com o diagnóstico clínico apresentado. Segundo os juízes, a perturbação adaptativa não impede a realização de atividade física moderada, nem o facto de o trabalhador se deslocar para uma segunda residência.

O tribunal acrescentou que a empresa não conseguiu demonstrar que estas atividades prejudicassem a recuperação do trabalhador ou que tivesse existido uma utilização fraudulenta da baixa médica.

Relativamente à indemnização, o TSJPV considerou ajustado o valor fixado em primeira instância, lembrando que se trata de uma infração muito grave à luz da Lei sobre Infrações e Sanções na Ordem Social. A atuação da empresa foi considerada atentatória da dignidade e da intimidade do trabalhador num período de especial vulnerabilidade pessoal e médica.

 

RELACIONADOS
Mercadona está a contratar para as suas lojas. E em 2026 dá uma semana de férias extra aos trabalhadores
Conseguiu reformar-se aos 60 anos com uma pensão de 2.800 euros depois de tribunal lhe dar razão
Novo estudo conclui que tatuagens podem ter impacto no sistema imunitário
Especialista em Feng Shui alerta: deixar sapatos na entrada pode bloquear oportunidades
Ainda se sente inchado do Natal e Ano Novo? Cardiologista recomenda fazer 'caminha japonesa'
Mais Vistos
00:04:27
1ª Companhia
O beijo do momento. Soraia Carrega atira-se a Andrea Soares
tvi
00:05:30
1ª Companhia
De chorar a rir: Filipe Delgado é chamado à atenção por instrutor e o resultado é hilariante
tvi
00:01:36
1ª Companhia
Durante a corrida matinal, há uma ausência que se faz notar
tvi
00:01:46
1ª Companhia
Filipe Delgado salta da cama para cumprir ordens do militar e o momento é hilariante
tvi
Destaques IOL
Saude
Novo estudo conclui que tatuagens podem ter impacto no sistema imunitário
Lojas
Atenção aos saldos: calças, vestidos e casacos de malha desde 2,99 euros na Mango
Dicas
Estes são os 4 produtos da Mercadona ideais para uma casa de banho limpa e bem cheirosa
Máquina de lavar
Atenção: não se esqueça de fazer isto à máquina de lavar a roupa uma vez por mês
Mais Lidas
FC Porto
OFICIAL: Pietuszewski assina pelo FC Porto até 2029
maisfutebol
Wegovy
Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade
cnn
Alex Filipe
Ex-jogador do Sporting morre aos 32 anos
Filipe Delgado
Nem o instrutor conseguiu conter riso. Filipe Delgado protagoniza o momento mais hilariante da Primeira Companhia
Serra da Lousã
Chama-se Jorge e é o único habitante neste paraíso português que parece ter parado no tempo
versa
Vânia Sá
Já nasceu a filha de Vânia Sá: Veja as primeiras imagens da bebé mais popular de Portugal