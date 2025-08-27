Facebook Instagram
Dinheiro

Inteligência artificial pode substituir estas profissões, aponta estudo global

Quais os empregos com mais probabilidade de serem substituídos no futuro? A Microsoft analisou algumas possibilidades

Link To Leaders
Hoje às 12:47
Inteligência artificial
Inteligência artificial
Miniaturas e tradição: uma Aldeia Típica que faz lembrar o Portugal dos Pequenitos

Outros artigos:

Uma equipa da Microsoft tentou averiguar quais os empregos que, no futuro, têm mais ou menos hipóteses de serem substituídos pela inteligência artificial generativa e tudo aponta para que os chamados “empregos de escritório” possam ser dos setores afetados.

A equipa recorreu à análise de um conjunto de dados (com 200 mil conversas anonimizadas e com privacidade removida entre utilizadores e o Microsoft Bing Copilot), para criar uma “pontuação de aplicabilidade da IA”, uma forma de quantificar vulnerabilidade de cada ocupação, tendo em conta a frequência com que a IA já é usada nessa função e como tem sido o seu desempenho.

Citada no site Futurism, a análise concluiu que as funções com maior risco de serem substituídas incluem tradutores, historiadores, representantes de vendas, redatores, autores e assistentes de apoio ao cliente. Pelo contrário, os empregos mais seguros contra a influência da automação por IA incluem, por exemplo, operadores de máquinas pesadas e de barcos a motor, funcionários de limpeza ou terapeutas.

Em suma, a análise constata que as ocupações manuais e com menor remuneração são menos propensas a serem automatizadas do que aquelas que se alinham com a expertise dos chatbots.

Contudo, os próprios investigadores alertam para o facto de que os seus dados “não indicarem que a IA está a realizar todas as atividades de trabalho de qualquer ocupação”. Ou seja, para muitos cargos, a IA não conseguirá substituir 100% das tarefas. Por outro lado, a natureza de muitos empregos não está perfeitamente representada nos dados obtidos pela equipa, já que “diferentes pessoas usam diferentes modelos de linguagem para diferentes propósitos”.

Isso pode explicar porque certas profissões, como historiadores, autores e cientistas políticos, acabaram com pontuações altas de aplicabilidade da IA, apesar de serem áreas que dependem muito de intuição humana e de conhecimento especializado. A equipa que desenvolveu a análise salienta ainda que a substituição de empregos não significa necessariamente que haja no nível de trabalho ou nos salários do setor.

Ao Futurism, Kiran Tomlinson, investigador sénior da Microsoft envolvido no estudo, explicou que “a nossa investigação explora quais categorias de trabalho podem usar chatbots de IA de forma produtiva.

“Ele introduz uma pontuação de aplicabilidade da IA que mede a sobreposição entre as capacidades da IA e as tarefas do trabalho, destacando onde a IA pode mudar a forma como o trabalho é feito — e não necessariamente tirar ou substituir empregos”, acrescentou.

O investigador esclarece ainda que a pesquisa mostra que “a IA apoia muitas tarefas, principalmente as que envolvem pesquisa, redação e comunicação, mas não indica que ela consiga desempenhar integralmente nenhuma ocupação”. Por isso, concluiu: “à medida que a adoção da IA acelera, é importante continuarmos a estudar e a entender melhor seu impacto social e económico”.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders

 

RELACIONADOS
Miniaturas e tradição: uma Aldeia Típica que faz lembrar o Portugal dos Pequenitos
Farmacêutica avisa: nem todos devem tomar suplementos para bronzear
Em 2026 pode ter 44 dias de descanso gastando só 13 de férias. Saiba como
“Para repetir mil vezes”: o resort inspirado em piratas já abriu e tem conquistado muitas famílias
Evite os sprays: estas são as 3 plantas que deixam a casa de banho sempre cheirosa
Mais Vistos
00:03:07
Big Brother
Jéssica Vieira chora agarrada a Ana Duarte após jantar romântico do ex-namorado com Catarina Miranda
tvi
00:04:58
Big Brother
Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!»
tvi
00:03:29
Big Brother
Catarina Miranda suplica por afetos de Afonso: «Ainda não me deste um beijo na boca»
tvi
00:06:28
Big Brother
Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas»
tvi
Destaques IOL
Viajar
Como conseguir voos mais baratos? Estes três segredos são a resposta (e poucos conhecem)
Aldeia
Casas antigas e uma tasquinha inesquecível: esta aldeia é um encanto e é elogiada por quem lá vai
Parque aquático
Insufláveis, escorregas e trampolins: este parque aquático é um dos favoritos dos portugueses
Museu
Miniaturas e tradição: uma Aldeia Típica que faz lembrar o Portugal dos Pequenitos
Mais Lidas
Big Brother
O regresso mais aguardado. Francisco Monteiro faz revelação que vai mudar tudo: «Vou voltar...»
tvi
Famosos
Cara deformada? Equipa de Kina abre o jogo e faz esclarecimento!
selfie
Mercado
Jota Silva: os detalhes da mais recente oferta de empréstimo do Sporting
maisfutebol
Internacional
Jorge Jesus quer a saída de Bento para a entrada de Ederson no Al Nassr
maisfutebol
Mercado
FC Porto: Taylor é opção apenas se Rodrigo Mora sair... e pelo «valor justo»
maisfutebol
Barreiro
Homem dispara quatro tiros contra o cunhado e barrica-se em casa no Barreiro
cnn