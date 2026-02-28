Cofidis Portugal aposta no talento jovem com 13 vagas remuneradas

Cansaço permanente e mudanças de humor? Pode estar a faltar isto na sua alimentação, alerta nutricionista

Outros artigos:

A Cofidis acaba de anunciar mais uma edição do Programa de Trainees Generation Pro. Com possibilidade de integração nos quadros da empresa, esta iniciativa é uma porta de entrada no mundo profissional para jovens até aos 25 anos, recém-licenciados ou com o grau de mestrado, sem experiência profissional prévia na área a que se candidatam.

As 13 vagas em aberto distribuem-se por áreas-chave como Tecnologias de Informação (IT), Marketing e Produto, Finanças e Contabilidade e Gestão Comercial. A lista detalhada de funções pode ser consultada no site de recrutamento do Generation PRO 2026.

Com candidaturas a decorrer até 1 de março e início a 20 de abril, o programa oferece uma remuneração de 1.400 euros brutos, subsídio de alimentação e um modelo de trabalho híbrido, nas Natura Towers, em Lisboa. Durante o período formativo, os trainees terão acesso a mentoria de profissionais seniores, formação para desenvolver competências técnicas e comportamentais, e partilha de conhecimentos entre todos os níveis hierárquicos.

“Mais do que um estágio, este programa é uma aposta no talento jovem. O percurso intensivo de um ano, com uma forte componente prática sempre acompanhada por mentores, e integração em projetos estratégicos para a empresa, desenvolve competências práticas que preparam a nova geração de profissionais para os desafios do setor financeiro”, afirma Marta Xavier Cuntim, Head of Talent Acquisition & Employer Branding da Cofidis Portugal, citado em comunicado.

A gestão do processo está a cargo da Key Talent, consultora de recursos humanos e employer branding. A entidade parceira é responsável por assegurar uma experiência de candidatura digital e eficiente, acompanhando os candidatos desde o primeiro contacto até à sua possível integração na Cofidis.

“A nossa prioridade foi criar para o Generation Pro um processo intuitivo, que demonstre desde o início o respeito que a Cofidis tem pelos jovens e pelo seu futuro. Queremos que cada candidato sinta que o seu tempo é valorizado e que está a dar o primeiro passo numa oportunidade de carreira com propósito. Facilitar essa ponte é o nosso papel enquanto parceiros especializados em recursos humanos e employer branding”, reforça Miguel Luís, diretor de Marketing The Key Talent.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.