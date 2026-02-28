Facebook Instagram
Dinheiro

Cofidis Portugal aposta no talento jovem com 13 vagas remuneradas

A Cofidis lançou uma nova edição do Programa de Trainees Generation PRO, uma inicitiva dirigida a jovens até aos 25 anos, recém-licenciados ou mestres

Link To Leaders
Há 3h e 36min
Jovens a trabalhar
Jovens a trabalhar
Foto: Icons8 Team, Pexels
Cansaço permanente e mudanças de humor? Pode estar a faltar isto na sua alimentação, alerta nutricionista

Outros artigos:

A Cofidis acaba de anunciar mais uma edição do Programa de Trainees Generation Pro. Com possibilidade de integração nos quadros da empresa, esta iniciativa é uma porta de entrada no mundo profissional para jovens até aos 25 anos, recém-licenciados ou com o grau de mestrado, sem experiência profissional prévia na área a que se candidatam.

As 13 vagas em aberto distribuem-se por áreas-chave como Tecnologias de Informação (IT), Marketing e Produto, Finanças e Contabilidade e Gestão Comercial. A lista detalhada de funções pode ser consultada no site de recrutamento do Generation PRO 2026.

Com candidaturas a decorrer até 1 de março e início a 20 de abril, o programa oferece uma remuneração de 1.400 euros brutos, subsídio de alimentação e um modelo de trabalho híbrido, nas Natura Towers, em Lisboa. Durante o período formativo, os trainees terão acesso a mentoria de profissionais seniores, formação para desenvolver competências técnicas e comportamentais, e partilha de conhecimentos entre todos os níveis hierárquicos.

“Mais do que um estágio, este programa é uma aposta no talento jovem. O percurso intensivo de um ano, com uma forte componente prática sempre acompanhada por mentores, e integração em projetos estratégicos para a empresa, desenvolve competências práticas que preparam a nova geração de profissionais para os desafios do setor financeiro”, afirma Marta Xavier Cuntim, Head of Talent Acquisition & Employer Branding da Cofidis Portugal, citado em comunicado. 

A gestão do processo está a cargo da Key Talent, consultora de recursos humanos e employer branding. A entidade parceira é responsável por assegurar uma experiência de candidatura digital e eficiente, acompanhando os candidatos desde o primeiro contacto até à sua possível integração na Cofidis.

“A nossa prioridade foi criar para o Generation Pro um processo intuitivo, que demonstre desde o início o respeito que a Cofidis tem pelos jovens e pelo seu futuro. Queremos que cada candidato sinta que o seu tempo é valorizado e que está a dar o primeiro passo numa oportunidade de carreira com propósito. Facilitar essa ponte é o nosso papel enquanto parceiros especializados em recursos humanos e employer branding”, reforça Miguel Luís, diretor de Marketing The Key Talent.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

RELACIONADOS
Cansaço permanente e mudanças de humor? Pode estar a faltar isto na sua alimentação, alerta nutricionista
Sou casado e amo outra mulher: "Nunca colocámos em risco as nossas famílias"
Imprensa internacional destaca Portugal como o "destino de eleição" para a reforma. Estas são as 11 localidades elogiadas
Acaba uma refeição e ainda se sente com fome? Nutricionista explica onde está o problema
Mais Vistos
00:00:37
Secret Story
Marta Cardoso começa Extra com aviso sério
tvi
00:06:26
Secret Story
Tudo desconfiado com o banho de Pedro. Concorrentes têm certeza sobre a verdade
tvi
00:06:00
Secret Story
João acredita que existem Elfos e conta a história de como a sua carteira desaparece e aparece misteriosamente
tvi
00:03:52
Secret Story
«Vestiu a camisola no banho...» Este foi o momento em que o segredo de Pedro é descoberto
tvi
Destaques IOL
Imprensa internacional
Imprensa internacional destaca Portugal como o "destino de eleição" para a reforma. Estas são as 11 localidades elogiadas
Saude
Acaba uma refeição e ainda se sente com fome? Nutricionista explica onde está o problema
Saude
Se acordar a esta hora pode reduzir o risco de mortalidade, explica especialista
Novidades
Não vai acreditar: o Continente tem à venda os croissants da famosa Pastelaria Careca
Mais Lidas
Chikungunya
Chega a Portugal o vírus Chikungunya. Quais os cuidados e sintomas?
versa
Marta Cardoso
Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante
Famosos
Carolina Pinto: "Aos 27 anos, vendi a minha casa e comprei outra. Depois, fiquei sem nenhuma"
selfie
Ruan Monteiro
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
Ataque Irão
Portugueses (e não só) em Abu Dhabi receberam este aviso no telefone
cnn
Ataque
Irão atacou estes oito países como retaliação ao ataque EUA/Israel (que fez "mais de 40 mortos")
cnn