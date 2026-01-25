Facebook Instagram
Leroy Merlin está a procura de jovens para estagiar em cargos intermédios

O programa de Trainees da Leroy Merlin regressa com nova edição do “Desafia-te”, focada na Gestão Operacional. Candidaturas até 13 de fevereiro.

Link To Leaders
Hoje às 09:00
Leroy Merlin
Cadeia de produtos bricolage Leroy Merlin. Foto: site recrutamento.leroymerlin.pt
A Leroy Merlin está à procura de procura jovens talentos para a área das Operações, com interesse em desenvolver competências em gestão operacional e contribuir para o crescimento da empresa. Trata-se de mais uma edição do programa de Trainees – com candidaturas abertas até 13 fevereiro – este ano sob o lema “Desafia-te” e com o objetivo de preparar jovens para assumirem funções de gestão intermédia, como coordenadores de área e chefes de departamento nas lojas de todo o país.

“O regresso do ‘Desafia-te’ reflete a nossa ambição de continuar a desenvolver talento e a preparar futuros líderes para o retalho. Através deste programa, queremos proporcionar aos jovens uma experiência próxima do core do nosso negócio, envolvendo-os ativamente na evolução das nossas operações e dotando-os das competências, do acompanhamento e da visão necessários para construírem um percurso sólido e com impacto na Leroy Merlin”, esclareceu Inês Cara-Linda, Responsável Recrutamento e Employer Branding da empresa.

Na edição de 2026, a meta passa por integrar 20 novos trainees com formação superior (licenciatura ou mestrado) nas áreas de Gestão, Economia, Engenharia e Gestão Industrial ou similares, concluída há no máximo dois anos.

O perfil ideal de candidato, explica a empresa, combina o interesse pelo setor do retalho com competências de agilidade digital, capacidade analítica, foco na melhoria contínua e uma forte orientação para o cliente e resultados, aliadas a competências relacionais, espírito de equipa e potencial para a gestão de pessoas.

O arranque o programa está marcado para 13 de abril, e envolve uma imersão completa que percorre a rotina de loja, as plataformas logísticas e o Centro de Distribuição Nacional, preparando os participantes para os desafios da gestão de equipas e gestão de projetos. Desta forma, os 20 trainees selecionados serão desafiados a potenciar as suas capacidades de liderança através de um plano de desenvolvimento estruturado.

Desde o seu lançamento em 2018, esta iniciativa já impactou mais de 150 jovens talentos, consolidando-se como uma importante porta de entrada para posições de liderança no retalho.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

