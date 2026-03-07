Facebook Instagram
MO lança novo site de carreiras para atrair talento em todo o país

A MO está a recrutar em todo o território nacional para diferentes áreas e níveis de experiência, com oportunidades que vão desde funções em loja a posições corporativas e especializadas

Link To Leaders
Há 3h e 41min
Foto: freepik
A reforma não devia acontecer de um dia para o outro, alertam psicólogos portugueses

Outros artigos:

A MO lançou o seu novo site de carreiras, um espaço próprio dedicado à atração de talento e à apresentação da sua cultura, valores e oportunidades profissionais.

Com 30 anos de história, a MO conta atualmente com mais de 1.000 colaboradores, mais de 120 lojas em Portugal e presença em cinco mercados internacionais, num total de mais de 150 pontos de venda, refletindo a dimensão e diversidade da organização.

O novo site, MO Careers, foi desenvolvido para melhorar a experiência do candidato, colocando as pessoas, os percursos profissionais e as oportunidades de desenvolvimento no centro da comunicação. A plataforma integra também testemunhos de colaboradores de diferentes áreas e funções, proporcionando uma visão próxima e realista da organização.

Segundo Rita André, Head of People & Talent da MO, “o lançamento do novo site de carreiras marca a transição para um espaço próprio, permitindo afirmar de forma clara e consistente a nossa identidade enquanto marca empregadora. É um canal pensado para mostrar quem somos, como trabalhamos e as oportunidades que existem para crescer na MO.”

Com uma navegação simples e intuitiva, o site permite pesquisar oportunidades por distrito, área de trabalho e regime de horário, full-time ou part-time, bem como conhecer as diferentes áreas da organização, funções e etapas do processo de recrutamento.

Atualmente, a MO está a recrutar para posições em diferentes áreas e níveis de experiência, em todo o território nacional. As oportunidades disponíveis abrangem tanto funções em loja, como Sales Assistant e Store Manager, como perfis em áreas corporativas e especializadas, incluindo Logística & Supply Chain, Tecnologia e Inovação, Marketing, Produto, entre outras.

“O novo site de carreiras reflete o posicionamento «You are made for More» e a visão da MO de que o crescimento profissional resulta do alinhamento entre pessoas e propósito, num contexto que promove a aprendizagem contínua, a experimentação e a evolução em conjunto”, explica a marca em comunicado.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 
