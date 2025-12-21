Relação dos profissionais com o trabalho dominada pela insatisfação

Outros assuntos:

O estudo global anual da HP, o Work Relationship Index (WRI), analisou a forma como os profissionais, de diferentes setores de atividade e regiões geográficas, se sentem em relação ao seu trabalho e as conclusões são reveladoras.

Com informações recolhidas junto de mais de 18 mil participantes, em 14 países, o Index constata que a felicidade no trabalho está no seu nível mais baixo, com apenas 20% dos knowledge workers (trabalhadores do conhecimento) a relatarem um relacionamento saudável com o trabalho, percentagem que representa uma descida de 8% relativamente ao ano passado.

A análise constata ainda que é entre os líderes empresariais que se verifica o declínio mais acentuado, revelando uma crise de conexão e confiança no topo da pirâmide. No entanto, o estudo também verifica que 85% dos fatores que influenciam a satisfação no local de trabalho estão sob o controle da organização. Por isso, ressalta que essa é uma oportunidade significativa para as empresas liderarem mudanças e reconstruírem relações de trabalho mais fortes.

Outra das conclusões aponta que apenas 44% dos knowledge workers afirmam que o seu trabalho lhes dá um sentido de propósito, e que apenas 39% sentem que recebem o reconhecimento adequado pelas suas contribuições.

O Work Relationship Index conclui ainda que os colaboradores estão sob pressão, já que muitos relatam expetativas crescentes e uma sensação de desconexão. Os números comprovam-no: 62% dos trabalhadores de escritório afirmam que as exigências e expetativas da sua empresa aumentaram ao longo do último ano, enquanto 45% sente que o seu empregador prioriza o lucro em detrimento das pessoas.

As conclusões do Index são uma oportunidade para as empresas já que estas podem remodelar a experiência dos colaboradores através de uma liderança mais forte, de reconhecimento, de flexibilidade e acesso às ferramentas certas. Por isso, ao agirem agora, as organizações podem transformar os desafios atuais numa base para relações de trabalho mais saudáveis e gratificantes no futuro.

A investigação da HP confirma que os colaboradores realizados são mais felizes e mais propensos a gerarem resultados positivos para as suas organizações. Os trabalhadores na “Zona Saudável” são três vezes mais propensos a sentir-se ligados aos colegas, alcançar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e contribuir para o crescimento do negócio.

Pedro Coelho, Managing Director da HP Portugal, lembra que “os colaboradores realizados são a força motriz do sucesso empresarial. Quando as pessoas se sentem reconhecidas e conectadas, não só aumentam a produtividade como impulsionam a inovação”.

O Work Relationship Index também demonstra o potencial da IA para remodelar a experiência de trabalho. Quatro em cada dez knowledge workers utilizam a IA diariamente, e aqueles que têm acesso a ferramentas de IA fornecidas pelo trabalho são duas vezes mais propensos a relatar uma relação saudável com o trabalho. No entanto, apenas 21% dos knowledge workers se descrevem como proficientes em IA, em comparação com 56% dos decisores de TI.

Por sua vez, a Geração Z e os Millennials, a maioria da força de trabalho global nos dias de hoje, estão a remodelar o trabalho com novas expetativas. Vejamos: 51% dos trabalhadores da Geração Z afirmam ter um trabalho secundário; 4 em cada 5 colaboradores da Geração Z abririam mão de parte do seu salário em troca de mais flexibilidade e autonomia; as gerações mais jovens estão a liderar a adoção da IA, exigindo uma liderança orientada para objetivos e abandonando as empresas que não conseguem acompanhar.

A satisfação dos trabalhadores com as suas relações de trabalho atingiu um novo mínimo em 2025. Além disso, a pesquisa revela um ambiente de trabalho sob pressão, com 61% dos trabalhadores do conhecimento não se vendo na empresa atual no prazo de dois anos.

O Index sugere que as empresas que agirem agora estarão melhor posicionadas para reter talentos, porque funcionários satisfeitos são três vezes mais propensos a sentirem-se conectados com os colegas e a alcançarem um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. A satisfação no trabalho impacta 30% dos índices de relacionamento com o trabalho. O uso diário de IA está associado a uma relação de trabalho mais forte e positiva.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders