PSP está a recrutar. Sabe quanto ganha um agente da polícia?

PSP deixa alerta sobre nova burla relacionada com o SNS: pode ficar sem dinheiro

Faz a coleção de cromos da caderneta do mundial? PSP fez um alerta

Promessas de amor que acabam mal: PSP ensina truque para descobrir se está a ser enganado

PSP de folga ouviu pedidos de ajuda no mar e protagonizou um resgate impressionante

PSP alerta: há uma nova vaga de burlas dirigidas a quem conduz

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a recrutar novos agentes e partilhou nas redes sociais algumas das condições de acesso e os valores de remuneração para quem pretende seguir esta carreira.

De acordo com a informação divulgada pela PSP, durante o período de formação os candidatos recebem uma remuneração mensal de 934,99 euros. Após a conclusão da formação e entrada na carreira, os valores aumentam significativamente.

Na primeira posição remuneratória, um agente da PSP pode receber cerca de 2.081,37 euros líquidos por mês. Já na segunda e terceira posições remuneratórias, os valores sobem para 2.148,76 euros e 2.275,10 euros, respetivamente.

A PSP destaca ainda que estes montantes incluem a remuneração base, suplementos fixos e variáveis, incluindo turnos, patrulha e subsídio de refeição.

Para concorrer, os candidatos devem ter nacionalidade portuguesa, ter pelo menos 18 anos e não ter completado 35 anos até 31 de dezembro do ano de publicação do concurso. É também exigido o 12.º ano de escolaridade (ou equivalente), robustez física e perfil psicológico adequado ao exercício da função policial.

Outro dos requisitos passa por ter uma altura mínima de 1,60 metros. Candidate-se aqui.