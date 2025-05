Trabalhador português está mais velho, mas recebe melhor, diz estudo

Link To Leaders

Existem já quase tantas mulheres quanto homens no mercado de trabalho em Portugal. A maior fatia dos trabalhadores portugueses tem entre 45 e 55 anos, terminou um curso superior e tem uma atividade profissional intelectual ou científica, pela qual recebe um salário médio mensal de 1184€. Este é o perfil-tipo do trabalhador em Portugal em 2025, segundo um estudo da Randstad Research.

Se recuarmos até ao ano 2000, a única característica que se mantém é a concentração de trabalhadores na região Norte do país. Há 25 anos, 55,1% dos trabalhadores eram homens (hoje estamos próximos da paridade) entre os 25 e os 34 anos, a maioria (34,7%) tinha apenas o 1º ciclo do ensino básico e trabalhava na indústria ou na construção.

Nos últimos 25 anos, Portugal assistiu a um envelhecimento acentuado da força de trabalho. O grupo etário 45-54 anos tornou-se o mais representativo, ultrapassando os jovens adultos. Em 2000, os jovens entre os 16 e 24 anos representavam 12,7% da população empregada. Em 2025, essa percentagem caiu para apenas 6%.

A escolaridade da população ativa sofreu uma autêntica revolução. A proporção de profissionais com ensino superior saltou de 9,4% em 2000 para 34,6% em 2025. Em oposição, o número de trabalhadores com apenas o 1.º ciclo do ensino básico caiu drasticamente (de 34,7% para 6,4%).

Em 2000, os profissionais qualificados da indústria e construção lideravam o mercado (21,8%). Hoje, os especialistas das atividades intelectuais e científicas são o maior grupo profissional, representando 23,3% da população ativa.

O rendimento médio nominal da população empregada por conta de outrem em Portugal registou um aumento superior a 120% ao longo dos últimos 25 anos. Ainda assim, o crescimento foi desigual: setores como a agricultura e as Forças Armadas tiveram aumentos superiores a 120%, enquanto profissões altamente qualificadas cresceram abaixo da média.

Outra grande diferença que podemos encontrar nos últimos 25 anos, é na estrutura do emprego: a percentagem de trabalhadores por conta de outrem passou de 72,3% para 84,8%. Em contrapartida, os trabalhadores por conta própria perderam quase metade da sua representatividade (de 27,7% para 15,2%).

Por cada 10 pessoas que vão sair do mercado do trabalho nos próximos 10 anos, vão entrar apenas 7

Portugal enfrenta um desequilíbrio demográfico que ameaça a renovação da sua força de trabalho. Em 1998, por cada 10 pessoas que saíam do mercado de trabalho, entravam 12 jovens em idade ativa nos dez anos seguintes. Em 2023, esse número caiu para menos de 7. Ou seja, a renovação geracional passou de 120% para 68% em apenas 25 anos.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders