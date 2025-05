Será que os trabalhadores estão mais antissociais? Relatório diz que sim e a culpa é da IA

Link To Leaders

O relatório da Microsoft Work Trend Index 2025, resultado da pesquisa feita pela Microsoft junto de 31 mil trabalhadores, e 31 países, revela que os funcionários que estão trabalhar no modelo presencial estão a recorrer à inteligência artificial para evitar interagir com colegas de escritório e fazerem perguntas sempre que têm dúvidas.

Ao questionar os trabalhadores sobre como se estão a adaptar à Inteligência artificial, a pesquisa constatou que apesar de ter aumentado o número de pessoas que usar IA, pelas potencialidades da ferramenta, muitas estão a utilizá-la para fugirem à interação humana.

De acordo com o Work Trend Index 2025, 71% dos trabalhadores inquiridos explicaram que recorrem à IA porque gostam da sensação de privacidade que a tecnologia oferece; 16% usam-na para evitar o atrito de trabalhar com um colega; 15% destacaram as exigências dos colegas como um motivo para recorrer à IA, já que exige menos “controle”; e 8% afirmaram usar IA receberem todo o crédito pelo trabalho e evitar citar um colega.

Outras das justificações para usar ferramentas de IA no trabalho citadas foram o facto de estar disponível 24 horas/7 dias por semana (425); realizar tarefas mais rapidamente (30%), por exemplo.

