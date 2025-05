Esqueça as bolas de naftalina: é assim que vai ver-se livre de traças

Chamar a vibe mediterrânica para casa com a Primark

Durante muito tempo, sempre ouvimos dizer que as bolas de naftalina são o 'remédio santo' para manter as traças longe do guarda-roupa. Mas para além de libertarem aquele cheiro intenso e super característico, não é tão bom para a nossa saúde.

A verdade é que as traças são atraídas por locais escuros, húmidos e pouco movimentados. É por isso que os cantos dos armários, gavetas esquecidas, caixas de roupa guardadas ou prateleiras de alimentos mal fechadas são o esconderijo delas.

No entanto, para se livrar delas de uma vez por todas, o site Moth Prevention, explica o que deve fazer para as afastar do guarda-roupa e da despensa sem ter que recorrer às bolas de naftalina:

Congelar as roupas infestadas: Coloque a roupa afectada num saco de plástico bem fechado e deixe-a no congelador durante pelo menos 72 horas. O frio mata os ovos e as larvas sem danificar os tecidos.

Lavar bem antes de guardar: Antes de arrumar roupa de estação, lave tudo com água quente (se possível) ou mande para a lavandaria. Traças adoram fibras com vestígios de suor, gordura ou restos de pele.

Arejar e aspirar armários com frequência: Não deixe gavetas ou roupeiros fechados durante meses. Abra portas regularmente, aspire os cantos e limpe com vinagre branco diluído ou álcool. Isso ajuda a eliminar ovos invisíveis.

Usar saquetas naturais repelentes: Ao contrário da naftalina, que é tóxica e prejudicial à saúde, pode optar por saquetas de alfazema, cravinho, cedro ou alecrim seco. São eficazes, cheiram bem e não contaminam os tecidos.

Investir em armadilhas adesivas: Existem armadilhas próprias com feromonas que atraem traças adultas (sobretudo das roupas) e ajudam a controlar a população antes que haja uma infestação.

Para além dos guarda-roupa, as traças também aparecem muitas vezes nas despensas. Uma embalagem mal fechada é o suficiente para começarem a reproduzir-se. A melhor forma de prevenção passa por:

Guardar farinhas, arroz, cereais e frutos secos em recipientes herméticos

Limpar prateleiras com regularidade (inclusive os cantos)

Verificar validades e embalagens abertas

Evitar acumular alimentos em grandes quantidades

Inspecionar bem rações e sementes antes de as trazer para casa

Se encontrar na despensa vários artigos com traças, o melhor que tem a fazer é deitar tudo fora e fazer uma limpeza profunda nessa divisão.