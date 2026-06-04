Vai viajar? Esta ferramenta da Google ensina as frases essenciais de cada língua

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Com as férias à porta, muitos viajantes já começam a preparar roteiros, reservas e experiências nos destinos que querem conhecer. Mas, quando a viagem é para um país onde se fala outra língua, dominar algumas expressões simples pode tornar tudo mais fácil, desde pedir ajuda na rua até interpretar sinais, menus ou lidar com situações inesperadas.

Para quem quer aprender o essencial antes de partir de viagem, a Google desenvolveu a Little Language Lessons, uma ferramenta que recorre à inteligência artificial para tornar a aprendizagem de línguas mais prática e adaptada a situações do dia a dia.

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A Little Language Lessons reúne três experiências que exploram o potencial da IA para a aprendizagem.

Na primeira das experiências, chamada Tiny Lesson, os utilizadores podem aprender palavras e expressões úteis, bem como dicas gramaticais, para situações específicas.

Depois de selecionar o idioma, basta apresentar uma situação, como perder o passaporte ou fazer um pedido num restaurante. A ferramenta gera depois frases relevantes, incluindo possíveis respostas a perguntas.

Já na experiência Slang Hang é possível explorar o lado mais casual da língua que está a estudar, com exemplos de conversas que incluem expressões idiomáticas e gíria.

Por fim, com a Word Cam pode transformar a câmara do seu smartphone ou do computador para identificar objetos no idioma em questão, incluindo sugestões de palavras relacionadas com o que surge nas imagens.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.