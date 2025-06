Encontradas sem vida após visita ao pai: irmãs de 9, 8 e 5 anos deixam comunidade em choque

Segundo a revista People, uma tragédia familiar nos Estados Unidos deixou a comunidade local em choque: três irmãs — Paityn, de 9 anos, Evelyn, de 8, e Olivia, de apenas 5 — foram encontradas mortas dois dias depois de uma visita planeada ao pai, Travis Decker.

A mãe, Whitney Decker, participou numa cerimónia em homenagem às filhas no dia 20 de junho, onde falou com muita emoção. Entre lágrimas, lembrou o carinho e a sensibilidade das meninas, revelando que todas estavam a fazer terapia e a aprender a expressar os seus sentimentos de forma aberta, para conseguirem lidar melhor com o divórcio dos pais.

O pai das crianças, Travis Decker, de quem Whitney se separou em 2022, estava a lutar contra problemas de saúde mental, incluindo sentimentos de isolamento, paranoia e uma alegada perturbação de personalidade borderline, segundo a advogada de Whitney. Travis, que foi militar, terá procurado apoio especializado, mas sem sucesso. A visita que fez às filhas no final de maio fazia parte de um acordo parental estabelecido entre os dois.

No entanto, no dia 30 de maio, Travis não devolveu as meninas à hora combinada. Whitney alertou as autoridades por volta das 21h45. Dois dias depois, a 2 de junho, os corpos de Paityn, Evelyn e Olivia foram encontrados dentro da carrinha do pai, perto de um parque de campismo. As autoridades confirmaram depois que a causa da morte foi asfixia. Travis não se encontrava no local e continua desaparecido.

O pai das meninas foi acusado de três crimes de homicídio em primeiro grau, rapto e interferência na custódia. As buscas passaram a estar sob responsabilidade de autoridades federais, mas a mãe acredita que Travis possa ter posto termo à vida. No final da cerimónia, Whitney deixou uma mensagem sentida: “Espero que o legado das meninas viva para sempre nos corações de todos. Elas eram incríveis.”