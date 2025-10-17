Facebook Instagram

Iam visitar a mãe ao hospital quando sofreram um acidente. Filho de 10 anos morreu, irmã e pai ficaram feridos

Um menino de 10 anos morreu e o pai e a irmã ficaram feridos num acidente trágico de carro quando seguiam para visitar a mãe ao hospital
Hoje às 10:03
Um menino de 10 anos morreu e o pai e a irmã ficaram feridos depois de um grave acidente de carro ocorrido no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A família seguia numa carrinha a caminho do hospital, onde iria visitar a mãe das crianças, que se encontrava a recuperar de um procedimento médico.

De acordo com a revista People, o acidente aconteceu quando um carro atravessou a faixa central da Veterans Memorial Highway, em Mableton, e colidiu de frente com o carro onde seguia a família.

Dentro do veículo estava o pai, Clinton Sizemore, de 40 anos, e os filhos Tucker, de 10 anos, e Amelia, de 13. O impacto foi violento e o filho mais novo foi transportado de helicóptero para o hospital, mas acabou por morrer três dias depois, devido à gravidade dos ferimentos.

De acordo com a mãe, Ashley Sizemore, o filho era dador de órgãos e já ajudou a salvar a vida de quatro outras crianças. “É difícil, mas apoio-me na minha fé. Deus está connosco”, disse em declarações à estação local WSB-TV.

O pai continua internado com costelas partidas, esterno fraturado e uma perna esmagada, enquanto Amelia sofreu apenas ferimentos ligeiros.

A comunidade local tem-se mobilizado para apoiar a família através de uma campanha no GoFundMe, que já angariou cerca de 10 mil dólares para ajudar com as despesas médicas e familiares. As autoridades continuam a investigar as causas do acidente.

