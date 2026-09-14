Casal e dois filhos de 4 e 2 anos morrem em acidente. Tinham casado há meses

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Uma família de quatro pessoas morreu num violento acidente de viação nos Estados Unidos. Um jovem casal, ambos de 26 anos, e os dois filhos, de apenas quatro e dois anos, perderam a vida depois de o carro onde seguiam ter sido atingido de frente por uma carrinha. O casal tinha casado em abril deste ano.

A tragédia aconteceu a 7 de setembro, no estado do Arizona, Estados Unidos. Segundo a revista People, Giovanni Huerta, de 26 anos, a mulher, Kiah Jae Begaye, também de 26, e os filhos, Dakota, de quatro, e Malakai, de dois, morreram no acidente.

O carro da família seguia numa estrada quando foi atingido frontalmente por uma carrinha. Duas pessoas que viajavam no outro veículo, uma mulher de 21 anos e um rapaz de 14, ficaram gravemente feridas e foram transportadas para o hospital.

O condutor da carrinha, de 21 anos, foi entretanto detido e enfrenta acusações de homicídio involuntário e agressão agravada, de acordo com a informação divulgada pelos meios de comunicação norte-americanos citados pela People.

“Eles eram o meu mundo”

A dimensão da tragédia está a ser particularmente difícil de aceitar para os familiares. Joel Huerta, pai de Giovanni, falou à imprensa norte-americana sobre a morte do filho, da nora e dos dois netos.

“É como um sonho e continuo à espera de acordar. Acordo e continuo dentro do sonho — mais propriamente, de um pesadelo”, contou. “Eles eram o meu mundo. O meu filho, o meu único filho. Duas gerações desapareceram assim”, acrescentou.

O casal tinha-se conhecido ainda no liceu e casara-se apenas em abril, de acordo com a publicação. Estavam a criar os dois filhos e tinham vários projetos para o futuro. Kiah estava a lançar um negócio de roupa de inspiração indígena, enquanto Giovanni trabalhava como mecânico.

“É difícil o suficiente perder uma pessoa. Nós perdemos quatro, de uma só vez”, desabafou um familiar.

Campanha já ultrapassou os 83 mil euros

Depois da tragédia, foi criada uma campanha de angariação de fundos para ajudar a família a suportar as despesas dos quatro funerais. Segundo os dados da página no GoFundMe, divulgados pela People, já foram angariados mais de 80 mil euros, através de mais de 1500 donativos.