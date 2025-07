Menina de nove anos morre num trágico acidente em parque aquático

Uma menina de nove anos morreu após um trágico acidente no parque aquático The Boardwalk, localizado dentro do famoso Hersheypark, na Pensilvânia, Estados Unidos.

Segundo o site People, a criança entrou em dificuldades dentro de água e foi prontamente resgatada pelos nadadores-salvadores do parque, que iniciaram manobras de reanimação no local com o apoio de equipas médicas. Apesar de todos os esforços, a criança não resistiu.

O CEO da Hershey Entertainment & Resorts, John Lawn, lamentou o sucedido numa nota oficial: “Os nossos corações estão destroçados. Estendemos as mais profundas condolências à família. A segurança é a nossa prioridade máxima e vamos colaborar totalmente com as autoridades na investigação.”

O parque aquático, que conta com 16 atrações, incluindo escorregas, piscina de ondas e rio lento, só está aberto durante o verão. Este é um dos raros casos fatais em Hersheypark, que está em funcionamento desde 1907, o último tinha ocorrido em 1977.

A causa oficial da morte não foi divulgada, e o nome da criança também não foi tornado público por respeito à família.