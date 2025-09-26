A viver férias de sonho num resort, mãe de 42 anos morre atingida por um barco

Há mais um desafio viral do TikTok a fazer vítimas: um jovem de 17 anos morreu e uma jovem de 20 ficou com lesões cerebrais

O que seriam umas férias de sonho na Turquia transformaram-se em tragédia para uma mãe russa de 42 anos. Linariya Muzipova morreu no primeiro dia de estadia em Antalya, depois de ser atingida por um barco enquanto nadava ao largo do resort de Kemer.

De acordo com a imprensa, Linariya é descrita como “dedicada” e mãe de uma jovem de 20 anos, tinha viajado sozinha para o destino turístico. Horas após a chegada, decidiu dar um mergulho no mar, mas acabou colhida por uma embarcação de recreio.

As equipas de emergência foram chamadas de imediato, mas apesar das tentativas de reanimação, Linariya foi declarada morta na praia.

De acordo com o jornal britânico The Sun, que cita o meio de comunicação russo SHOT, explica que a vítima poderá ter ultrapassado a zona delimitada por bóias de segurança, sendo nessa altura atingida pela lancha. O capitão do barco e o responsável pela empresa que o operava foram já detidos pelas autoridades, enquanto decorre a investigação.

Como medida preventiva, as autoridades turcas decidiram suspender temporariamente a circulação de embarcações na área até ser apurado o que aconteceu.