Acabados de ficar noivos, casal de influencers morre em trágico acidente de todo-o-terreno

Um casal de influencers canadenses morreu no dia 7 de agosto num acidente de todo-o-terreno na região montanhosa de Trout Lake, na Colúmbia Britânica. Stacey Tourout e Matthew Yeomans, criadores do canal Toyota World Runners — com mais de 200 mil subscritores no YouTube — partilhavam online as suas viagens e aventuras por caminhos remotos.
Em declarações ao site People, Kaslo Search and Rescue (SAR) revelou que a equipa foi chamada por volta das 19h30. Uma das vítimas foi encontrada sem sinais vitais no local; a outra foi transportada de helicóptero para o hospital, mas não resistiu. As autoridades suspeitam que o casal perdeu o controlo do veículo devido ao terreno irregular.
Mark Jennings-Bates, gestor da equipa de salvamento, afirmou que a operação foi longa devido ao local isolado, mas que a rapidez no acesso permitiu localizar as vítimas de forma eficiente. Não se sabe se, no momento do acidente, estavam a gravar conteúdo para o canal.
Naturais de Nanaimo, na Colúmbia Britânica, Stacey e Matthew ficaram noivos em abril de 2024, partilhando o momento romântico nas redes. Nas homenagens online, a mãe de Stacey escreveu: “Com uma dor inimaginável, comunicamos que perdemos ambos tragicamente. Fim devastador para uma história de amor incrível. Estão juntos para sempre, como sempre soubemos que estariam.”