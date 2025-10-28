Carro de corrida perde o controlo e atinge espectadores: dois irmãos de 9 e 12 anos não resistiram

Duas crianças, um menino de 12 anos e a sua irmã de 9, morreram depois de um carro de competição se ter despistado durante uma prova. O acidente, ocorrido este domingo, no Rallye de Saint-Joseph, deixou ainda várias pessoas feridas, incluindo outra criança em estado crítico.

De acordo com a revista People, o despiste aconteceu na localidade de Saint-Joseph, no extremo sul da ilha, a cerca de 720 quilómetros de Madagáscar. As vítimas encontravam-se na berma da estrada a assistir à corrida quando o carro saiu da pista e atingiu o grupo de espectadores.

De acordo com as autoridades locais, quatro crianças entre os 6 e os 12 anos e um homem de 35 anos ficaram feridos. Um dos pais presentes descreveu o momento: “Um carro saiu da estrada e atingiu o grupo no acostamento. Toda a gente entrou em pânico, ouvia-se gritar, havia crianças feridas. Foi horrível.”

O procurador de Saint-Pierre, Olivier Clémençon, confirmou a morte imediata da menina de 9 anos. O irmão, que se encontrava em estado crítico, acabou também por não resistir aos ferimentos. Foi aberta uma investigação por homicídio involuntário para apurar as circunstâncias exatas do acidente.

O piloto e o co-piloto do veículo foram interrogados e submetidos a testes de álcool e drogas, ambos com resultado negativo.

Citada pela revista People, a equipa responsável pelo carro, L’effet Meddy, expressou o seu pesar nas redes sociais: “Hoje, a nossa paixão foi abalada por uma tragédia. Durante a corrida, um terrível acidente aconteceu, deixando uma tristeza profunda nos nossos corações. Os nossos pensamentos estão com a família enlutada, os seus entes queridos e enviamos todo o nosso apoio e compaixão neste momento difícil.”

Também a organização que acompanha o setor automóvel na ilha, Autorun.re, manifestou o seu pesar: “É com grande tristeza que soubemos da terrível tragédia ocorrida durante a última especial do Rallye de Saint-Joseph. O que deveria ser um fim de semana de paixão e desporto transformou-se num momento de dor profunda para toda a comunidade do rali na Reunião.”