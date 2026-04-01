Casal morre em violento acidente de viação seguido de incêndio e deixa filha de 6 anos

Os médicos disseram que era uma constipação. Quatro dias depois, esta criança de 4 anos morreu

Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»

Bebé de 3 anos morre e mãe em estado crítico após colisão com ambulância conduzida pelo avô

Uma violenta colisão seguida de incêndio tirou a vida a um jovem casal na Florida, deixando uma criança de seis anos sem os pais. O acidente aconteceu durante o fim de semana em South Apopka, quando o carro em que seguiam se despistou e acabou por embater numa habitação.

Citado pelo site People, o veículo saiu da estrada após o condutor perder o controlo, colidiu com um poste, capotou e acabou por embater numa habitação, dando origem a chamas intensas. Testemunhas no local relatam momentos de pânico e desespero, descrevendo uma explosão seguida de fumo denso e gritos de socorro vindos do interior do carro.

O condutor e o passageiro foram declarados mortos no local. Já os ocupantes da casa atingida conseguiram escapar sem ferimentos. As autoridades indicam que o automóvel circulava acima do limite de velocidade antes do acidente.

As vítimas, identificadas por familiares como um casal jovem, seguiam para casa quando ocorreu a colisão. Amigos e familiares recordam-nos como pessoas próximas e dedicadas à filha, destacando a forte ligação entre os dois e o amor que tinham pela criança.

A menina de seis anos perde agora ambos os pais numa tragédia que abalou a comunidade local. O caso está a ser investigado pelas autoridades, que procuram apurar todas as circunstâncias do acidente.