Empresário morreu afogado durante 'test drive' ao seu carro de sonho. Deixa um filho menor

Um empresário italiano perdeu a vida no sábado, 19 de abril, na sequência de um acidente rodoviário ocorrido durante o test drive de um Lamborghini, nos arredores de Veneza. Luca Polito, de 51 anos, conduzia o veículo de alta cilindrada quando perdeu o controlo e acabou por cair numa vala, ficando preso no interior da viatura, que se encontrava submersa.

Segundo revela o site People, o empresário, ligado ao setor da construção civil, seguia acompanhado por um amigo, que sobreviveu ao embate, embora com ferimentos graves. O acidente terá ocorrido enquanto ambos testavam o Lamborghini Gallardo, carro que o empresário acabara de adquirir e com o qual ainda se estaria a familiarizar.

Fontes policiais indicam que o veículo saiu da estrada e capotou, imobilizando-se dentro de uma vala cheia de água. O compartimento do condutor ficou rapidamente submerso, impedindo Polito de escapar. O La Stampa refere que o nível da água ultrapassava os 60 centímetros.

A vítima mortal foi declarada no local. Já o passageiro foi assistido e transportado para o hospital de Portogruaro, segundo as autoridades.

A polícia de Portogruaro, liderada pelo comandante Thomas Poles, informou o Ministério Público de Pordenone, que abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. As investigações preliminares apontam o excesso de velocidade como uma possível causa.

Luca Polito era casado com Sonia Trevisan e deixa um filho, Andrea.