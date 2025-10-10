"Eram a luz da vida de todos": Mãe e pai perdem filhos de 4 e 7 anos após morrerem afogados num rio

Uma família do Texas enfrenta uma tragédia inimaginável depois de dois irmãos, de 4 e 7 anos, morrerem afogados acidentalmente no rio Brazos, perto do Hamm Creek Park, nos arredores de Rio Vista.
De acordo com a revista People, as autoridades receberam uma chamada de emergência na noite de terça-feira, 7 de outubro, e iniciaram imediatamente uma operação de busca. Infelizmente, Banx McAmis, de 4 anos, e Bowyn Miller, de 7, foram encontrados sem vida na água e declarados mortos no local. Segundo o Gabinete do Médico Legista do Condado de Tarrant, trata-se de um afogamento acidental, sem indícios de crime.
Um familiar criou uma campanha no GoFundMe para ajudar com os custos do funeral e escreveu que os meninos eram “a luz da vida de todos”. Emery Jarrel, organizador da campanha, disse: “Estamos absolutamente devastados. Bowyn adorava karaté, jogar ao ar livre e videojogos. Banx era cheio de energia e adorava brincar na rua, faça chuva ou faça sol.”
O Distrito Escolar Independente de Joshua também expressou solidariedade à família e disponibilizou apoio psicológico para alunos e funcionários.