"Eram a luz da vida de todos": Mãe e pai perdem filhos de 4 e 7 anos após morrerem afogados num rio

Pais de 37 e 41 anos morrem em jacuzzi depois de se embebedarem na festa de anos da filha. Menina tem apenas quatro anos

Uma família do Texas enfrenta uma tragédia inimaginável depois de dois irmãos, de 4 e 7 anos, morrerem afogados acidentalmente no rio Brazos, perto do Hamm Creek Park, nos arredores de Rio Vista.

De acordo com a revista People, as autoridades receberam uma chamada de emergência na noite de terça-feira, 7 de outubro, e iniciaram imediatamente uma operação de busca. Infelizmente, Banx McAmis, de 4 anos, e Bowyn Miller, de 7, foram encontrados sem vida na água e declarados mortos no local. Segundo o Gabinete do Médico Legista do Condado de Tarrant, trata-se de um afogamento acidental, sem indícios de crime.

Um familiar criou uma campanha no GoFundMe para ajudar com os custos do funeral e escreveu que os meninos eram “a luz da vida de todos”. Emery Jarrel, organizador da campanha, disse: “Estamos absolutamente devastados. Bowyn adorava karaté, jogar ao ar livre e videojogos. Banx era cheio de energia e adorava brincar na rua, faça chuva ou faça sol.”

O Distrito Escolar Independente de Joshua também expressou solidariedade à família e disponibilizou apoio psicológico para alunos e funcionários.