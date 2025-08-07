Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos

«Mãe, ajuda»: jovem desaparece durante uma visita a familiares e esta foi a sua última mensagem enviada à mãe

Uma família de cinco pessoas, incluindo três crianças, morreu esta segunda-feira após uma colisão frontal no Colorado, EUA. O impacto foi tão forte que ambos os veículos explodiram em chamas.

De acordo com o site People, as autoridades revelaram que o acidente ocorreu perto de Kremmling, quando uma carrinha entrou na faixa contrária e embateu de frente contra o carro da família. As vítimas foram identificadas como Andres (2 anos), Manuel (5), Maria (12), Andrea (30) e Manuel (34), todos residentes locais.

O condutor da outra viatura, um homem de 25 anos, sofreu ferimentos graves. A Patrulha Estadual está a investigar.

“A perda de uma família inteira é uma tragédia indescritível”, disse o gabinete do médico legista. Um familiar criou uma angariação de fundos para ajudar com as despesas do funeral.