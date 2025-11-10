Facebook Instagram

Família de cinco sofre trágico acidente: mãe e filha de 10 anos morrem e marido acaba detido

Uma mãe e a filha de 10 anos morreram num trágico acidente que deixou três crianças feridas. O companheiro da mulher foi detido pelas autoridades
IOL
Hoje às 15:35
Policia
Policia
Foto: depositphotos
A viver férias de sonho, pai e filho morrem atacados por vespas gigantes. Tinham 47 e 15 anos

Um acidente de carro na Austrália tirou a vida a uma mulher de 30 anos e à sua filha de 10 anos. Os outros três filhos da mulher ficaram feridos, um deles em estado crítico. O companheiro da vítima, que conduzia o outro carro envolvido no acidente, foi detido pelas autoridades.

Segundo avança a revista People, a polícia revelou que o Toyota Land Cruiser conduzido pela mulher colidiu com um Nissan Maxima e acabou por capotar. No veículo seguiam também os seus quatro filhos, com idades entre 1 e 10 anos.

A mãe foi declarada morta no local, enquanto a filha mais velha foi transportada para um hospital nas proximidades, onde acabou por não resistir aos ferimentos. As restantes três crianças ficaram feridas, duas delas com lesões ligeiras e uma em estado crítico, de acordo com informações divulgadas pelos meios de comunicação australianos.

O condutor do Nissan, um homem de 28 anos, é o pai e padrasto das crianças e estava numa relação com a mulher que morreu no acidente. O homem foi detido e transportado para outra cidade onde ocorreu o acidente.

Para já, não foram apresentadas acusações, mas os veículos envolvidos foram apreendidos pela polícia como parte da perícia forense. As autoridades investigam as causas do acidente e não excluem a possibilidade de violência doméstica.

“O que aconteceu é uma tragédia absoluta”, afirmou um dos polícias aos meios de comunicação australianos, sublinhando que a investigação “tem de ser metódica e completa”.

 

