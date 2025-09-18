Filhos de 10 e 7 anos de influencer da Disney morrem em acidente trágico. Pai ficou em estado grave

Mãe sobrevive a violento acidente que matou os três filhos de 6,15 e 17 anos. A tragédia está a comover muitos

A influencer digital norte-americana, conhecida como @keeping.it.keeley, por ser especializada em viagens à Disney, viveu um dos dias mais dolorosos da sua vida. Os dois filhos mais velhos morreram num acidente automóvel em Hastings, Nebraska, que deixou ainda o marido em estado crítico.

De acordo com o jornal The Sun, a filha, Laynee Rae, de 10 anos, e o enteado Ryder, de 7, foram declarados mortos no local, depois da carrinha pickup conduzida pelo pai, Blake, de 33 anos, colidir com um veículo agrícola. O condutor do outro veículo, de 66 anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros.

Blake foi transportado para o hospital e permanece em cuidados intensivos. As autoridades descartam, para já, o consumo de álcool como causa do acidente.

Nas redes sociais, a mãe, Keeley, partilhou a sua dor: “Ontem foi o pior dia da minha vida. Um acidente tirou-me os meus dois filhos mais velhos e colocou o meu marido na unidade de cuidados intensivos.”

Visivelmente devastada, prestou homenagens emocionantes às crianças. Descreveu Laynee como a sua “princesa da Disney” e “amante dos animais”, lamentando não poder vê-la crescer. Quanto a Ryder, recordou-o como um “menino doce, sensível e maravilhoso”, acrescentando: “Vou pensar em ti todos os dias para o resto da minha vida.”