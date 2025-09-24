Facebook Instagram

Tragédia num Tesla: homem e duas crianças morrem após portas elétricas não abrirem em carro que incendiou

Um Tesla incendiou-se na Alemanha após embater contra uma árvore, causando a morte de um homem e duas crianças de 9 anos. Acidente levanta novas preocupações sobre a segurança dos Tesla com portas eletrónicas
IOL
Há 2h e 59min
Foto: Youtube StacheD Training
Menina de 6 anos morre em parque de diversões após funcionários ignorarem alarme de segurança. Pais vão receber 205 milhões

Um Tesla despistou-se contra uma árvore e incendiou, na Alemanha. Um homem de 43 anos e duas crianças, ambas de 9 anos, acabaram por morrer por não terem conseguido resgatá-los.

De acordo com os meios de comunicação, New York Post,  os bombeiros não conseguiram abrir as portas eletrónicas do veículo, que funcionam com botões e têm puxadores retráteis, deixando as vítimas presas no interior. Apenas uma terceira criança, também de 9 anos, conseguiu escapar e foi transportada de helicóptero para o hospital.

Um residente da zona ainda tentou ajudar com um extintor, mas as chamas propagaram-se demasiado depressa, tornando impossível resgatar os ocupantes.

Este acidente levanta novas preocupações sobre a segurança dos Tesla com portas eletrónicas. Em caso de falha elétrica ou colisão, os puxadores retráteis podem tornar-se inoperáveis, e o sistema manual de emergência nem sempre é acessível a crianças ou pessoas que não conheçam o veículo.

As autoridades alemãs já alertaram para os riscos destas portas, e recentemente a Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA (NHTSA) abriu uma investigação sobre cerca de 174 mil Tesla Model Y de 2021 devido a relatos de puxadores que deixam de funcionar.

 

