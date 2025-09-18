Facebook Instagram

Mãe sobrevive a violento acidente que matou os três filhos de 6,15 e 17 anos. A tragédia está a comover muitos

Uma mãe de 48 anos sobreviveu a um violento acidente, mas perdeu os três filhos, de 6, 15 e 17 anos, numa tragédia que está a comover o mundo
Há 1h e 7min
Bebé e uma criança de cinco anos morreram entre dois carros num parque de estacionamento. Vídeo mostra polícia em lágrimas

Uma mãe de 48 anos sobreviveu a trágico um acidente rodoviário envolvendo o carro em que seguia com os três filhos e um camião de mercadorias, mas as crianças, uma menina de 6 anos, um rapaz de 15 e uma jovem de 17, não resistiram.

Segundo avança a revista People, a Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP) explicou que a mulher  terá falhado a paragem obrigatória no sinal de STOP, entrando no cruzamento e embatendo num camião que transportava dois reboques.

O impacto foi devastador. O camião perdeu o controlo, embateu num poste de eletricidade e acabou numa vala de irrigação. As autoridades confirmaram que os dois filhos mais novos foram projetados para fora do carro e, apesar das tentativas de salvamento, todas as crianças morreram devido à gravidade dos ferimentos.

No momento do acidente, as duas crianças mais novas não usavam cinto de segurança, enquanto a adolescente tinha o cinto mal colocado. Já a mãe foi transportada para um hospital com ferimentos moderados e encontra-se em recuperação.

Também o condutor do camião, um homem de 38 anos, e a passageira da frente do Honda, de 60 anos, foram assistidos em hospitais locais com ferimentos ligeiros a moderados.

As autoridades descartam, para já, a influência de álcool ou drogas no acidente. Em comunicado, a CHP deixou um alerta: “Cada viagem, cada criança, cada banco conta. É fundamental garantir que todas as crianças estão devidamente presas. Os cintos de segurança salvam vidas e a condução atenta evita tragédias antes que aconteçam.”

 

