Marcou férias com a família em Ibiza depois de mulher ser diagnosticada com cancro. Um mergulho com os filhos deixou-o tetraplégico

IOL
Hoje às 13:26
Um homem britânico de 37 anos, David Hayes, planeou umas férias em família em Ibiza depois da sua mulher, Elly, ter sido diagnosticada com cancro da mama. No entanto, um mergulho no mar com os filhos acabou por transformar a viagem numa tragédia: David fraturou a coluna e ficou tetraplégico do peito para baixo.

A notícia foi avançada pelo Daily Mail, e explica que durante o mergulho, o homem inalou água salgada, desenvolvendo uma pneumonia e colapso de um pulmão, e teve de recorrer a um ventilador nas horas seguintes. Fraturou várias vértebras no pescoço e sofreu danos graves na medula espinhal.

Em Espanha, foi submetido a cirurgia, onde lhe foi colocado um cilindro de titânio e osso artificial para estabilizar o pescoço. Os médicos afirmam que não existe possibilidade de recuperar qualquer movimento, mas a família mantém-se “extremamente esperançosa” face aos progressos na reabilitação.

Devido à gravidade da lesão, David vai precisar de cuidados médicos e reabilitação 24 horas por dia para o resto da vida, assim como de profundas adaptações na sua casa.

Desde o acidente, David tem apresentado “excelentes progressos”: consegue respirar sozinho durante longos períodos sem ventilador e já mastiga e digere alguns alimentos sólidos.

Foi criada uma página de angariação de fundos para apoiar a família e garantir que David tenha acesso a terapias de qualidade, cuidados especializados e tecnologias assistivas que melhorem a sua qualidade de vida.

“As férias eram uma oportunidade de passarem algum tempo precioso em família antes de Elly iniciar o tratamento contra o cancro. Embora David tenha sofrido uma lesão devastadora, continua a fazer progressos significativos e a demonstrar uma incrível força de vontade”, acrescenta a página de angariação de fundos GoFundMe.

Para além disso, foi ainda criada a página de Facebook David's Determination, onde é partilhado todo o processo de recuperação de david. Num dos vídeos, foi publicada a emocionante despedida de David no hospital, onde esteve inicialmente na unidade de cuidados intensivos antes de ser transferido para o Centro de Tratamento da Coluna, onde recebe cuidados especializados. No vídeo, médicos e enfermeiros surgem com balões, numa demonstração de apoio e carinho que comoveu todos. Veja aqui:

 

