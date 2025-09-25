Facebook Instagram

Menina de 2 anos morre afogada numa pisicina enquanto o irmão participava numa prova de natação

Menina de 2 anos morre afogada enquanto irmão participava em treino de natação
IOL
Hoje às 13:03
Poppy Pepper
Poppy Pepper

Foto: GoFundMe

Uma menina de dois anos morreu afogada durante um evento da equipa de natação do irmão, na cidade de Decatur, no estado norte-americano da Geórgia.

De acordo com a revista People, a imprensa local explicou que a criança, Poppy Pepper estava na piscina acompanhada pela mãe, pelo irmão de 8 anos e pela irmã de apenas 3 meses, quando aconteceu a tragédia.

A advogada da família, Natanya Brooks, explicou que a piscina estava fechada ao público e que, no momento do incidente, “não havia mais ninguém além da família e de três nadadores-salvadores”. Foi o irmão mais velho que viu Poppy na piscina e alertou de imediato um dos nadadores-salvadores.

O diretor do Departamento de Parques e Recreação de Decatur, Remy Epps, contou ao Atlanta Journal-Constitution que os funcionários começaram de imediato manobras de reanimação até à chegada dos serviços de emergência. A criança foi transportada para o hospital, mas não resistiu.

A família descreve Poppy como uma menina cheia de amor. “Ela adorava o irmão, a irmã e os avós. Chamavam-lhe ‘Poppy Girl’ e representava amor incondicional”, disse a advogada ao Atlanta News First.

Um porta-voz da cidade de Decatur confirmou que está em curso uma investigação às circunstâncias do afogamento.

Entretanto, foi criada uma campanha no GoFundMe para apoiar as despesas do funeral. “A nossa família sofreu uma perda incrível da nossa linda filha Poppy. Pedimos ajuda neste momento difícil para tratar de todas as formalidades e permitir que possamos fazer o luto. Obrigado por todo o vosso apoio”, escreveu John Michael Pepper, familiar da criança.

A advogada acrescentou ainda que a família está profundamente grata pelo apoio da comunidade. “Este é um dos piores momentos que um pai pode viver e está a ser extremamente difícil para todos”, sublinhou.

