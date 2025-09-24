Facebook Instagram

Menina de 6 anos morre em parque de diversões após funcionários ignorarem alarme de segurança. Pais vão receber 205 milhões

Menina de 6 anos morreu num parque de diversões após falha grave. Os funcionários ignoraram alarme e reiniciaram sistema
IOL
Há 3h e 26min
Criança
Criança

Foto: Gofundme

Aos 26 anos, noiva sentiu-se mal no altar e acabou em coma no hospital. Morreu após dois dias

Uma menina de seis anos morreu após cair de um brinquedo num parque de diversões no Colorado, Estados Unidos. Quatro anos depois, a justiça norte-americana condenou os responsáveis a pagar 205 milhões de dólares (cerca de 189 milhões de euros) à família da vítima.

De acordo com a revista People, a criança caiu de uma altura de cerca de 33 metros durante a atração Haunted Mine Drop e morreu no local, sofrendo múltiplas fraturas, lesões cerebrais e ferimentos internos.

De acordo com o processo, Wongel estava sentada por cima dos cintos de segurança em vez de os usar corretamente. Um alarme chegou a alertar os funcionários para a anomalia, mas estes, que tinham sido contratados apenas dois meses antes,  ignoram o aviso, reiniciaram o sistema de segurança e permitiram a partida do brinquedo.

O relatório das autoridades do Colorado concluiu que a morte resultou de “múltiplos erros humanos” e de violações das normas de segurança aplicáveis a equipamentos de diversões.

O júri considerou responsáveis a empresa , proprietária do parque, e a fabricante do brinquedo, , condenando-as ao pagamento de 82 milhões de dólares em danos não económicos e 123 milhões em danos punitivos.

Em comunicado, o parque lamentou a morte da criança e afirmou que o veredicto “coloca em risco a sua própria sobrevivência”, culpando a fabricante por “um sistema de segurança defeituoso”. Já a defesa da família considerou a decisão “um passo fundamental para garantir que tragédias como esta nunca mais se repitam”.

RELACIONADOS
Aos 26 anos, noiva sentiu-se mal no altar e acabou em coma no hospital. Morreu após dois dias
Menino de 5 anos morreu dentro de equipamento hospitalar que explodiu quando fazia um tratamento. Pais pedem 100 milhões em indemnização
Bebé recém-nascido morre num acidente trágico que deixou a mãe, de 24 anos, gravemente ferida
Família de menina de 15 anos encontrada morta no carro de cantor famoso falam pela primeira vez
Celebridade da TV morreu em queda de avioneta. O ex-marido deu a notícia sem saber que a antiga companheira seguia a bordo
Mais Vistos
00:04:04
Secret Story
Aos gritos, Ana repreende Pedro Jorge: «Quando estamos só os dois...»
tvi
00:01:30
Secret Story
Fábio com ciúmes de Liliana e Pedro Jorge?: «Não és minha...»
tvi
00:02:43
Secret Story
Enigma misterioso deixa a casa em alvoroço: «Não estou mesmo a perceber nada»
tvi
00:01:22
Secret Story
Dylan recebe privilégio de luxo: e pode ficar mais próximo de um segredo
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Menino de 5 anos morreu dentro de equipamento hospitalar que explodiu quando fazia um tratamento. Pais pedem 100 milhões em indemnização
Receitas
Afinal, é tão simples fazer frango teryaki como um japonês. É só seguir estes passos
Continente
Acabou a guerra do ice tea lá em casa: Continente já tem chá gelado delicioso e aprovado pelos nutricionistas
Embarcação
Dos Estados Unidos à Austrália, incidente na Costa da Caparica está a correr mundo
Mais Lidas
China
O mais recente porta-aviões da China tem um sistema novo para o lançamento de caças. Só os EUA têm a mesma tecnologia
cnn
Guerra
Ucrânia mostra o novo drone submarino (um dos maiores de sempre) que ameaça a ponte de Kerch
cnn
Madalena Aragão
Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão
maisfutebol
Guerra
Avião que transportava a ministra da Defesa de Espanha sofre perturbação do GPS em espaço aéreo da Rússia
cnn
Dois às 10
Desde a morte de Diogo Jota, Rute Cardoso repete este ritual sempre que aparece em público
tvi
Transferências
Lucerna oficializa contratação de Bajrami ao Benfica em definitivo
maisfutebol