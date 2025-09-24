Menina de 6 anos morre em parque de diversões após funcionários ignorarem alarme de segurança. Pais vão receber 205 milhões

Uma menina de seis anos morreu após cair de um brinquedo num parque de diversões no Colorado, Estados Unidos. Quatro anos depois, a justiça norte-americana condenou os responsáveis a pagar 205 milhões de dólares (cerca de 189 milhões de euros) à família da vítima.
De acordo com a revista People, a criança caiu de uma altura de cerca de 33 metros durante a atração Haunted Mine Drop e morreu no local, sofrendo múltiplas fraturas, lesões cerebrais e ferimentos internos.
De acordo com o processo, Wongel estava sentada por cima dos cintos de segurança em vez de os usar corretamente. Um alarme chegou a alertar os funcionários para a anomalia, mas estes, que tinham sido contratados apenas dois meses antes, ignoram o aviso, reiniciaram o sistema de segurança e permitiram a partida do brinquedo.
O relatório das autoridades do Colorado concluiu que a morte resultou de “múltiplos erros humanos” e de violações das normas de segurança aplicáveis a equipamentos de diversões.
O júri considerou responsáveis a empresa , proprietária do parque, e a fabricante do brinquedo, , condenando-as ao pagamento de 82 milhões de dólares em danos não económicos e 123 milhões em danos punitivos.
Em comunicado, o parque lamentou a morte da criança e afirmou que o veredicto “coloca em risco a sua própria sobrevivência”, culpando a fabricante por “um sistema de segurança defeituoso”. Já a defesa da família considerou a decisão “um passo fundamental para garantir que tragédias como esta nunca mais se repitam”.