Menino de 5 anos morreu atropelado pelo autocarro da própria escola. O irmão seguia no veículo

IOL
Hoje às 15:14
Brincadeira deixa menino de 13 anos com marcas para toda a vida. Pais viveram absoluto terror

Um menino de 5 anos, Simon Gonzalez, morreu na terça-feira, depois de ter sido atropelado por um autocarro escolar em Standish, nos EUA.

De acordo com o site People, o seu meio-irmão estava dentro do autocarro no momento do acidente e era o único aluno que seguia no veículo. O incidente aconteceu a menos de meio quilómetro da escola.

O responsável pela Maine School Administrative District 06, anunciou a tragédia à comunidade escolar e afirmou que uma investigação completa será realizada para apurar as causas do acidente.

A família do menino falou sobre a dor da perda nas redes sociais. Citado pela revista People, o avô da criança escreveu: “Simon amava a vida. Gostava de estar sempre em movimento. Ele será sempre lembrado com amor por toda a família e amigos.”

Um membro da comunidade criou uma campanha GoFundMe em apoio à família, que angariou mais de 44.000 dólares até 17 de dezembro.

 

 
