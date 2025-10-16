Facebook Instagram

Camião abalroou carrinha e matou família inteira: a mãe, os seis filhos, um neto e o companheiro da filha que estava grávida

Oito membros da mesma família, entre eles cinco crianças, uma mulher grávida, o companheiro e a mãe desta, morreram na sequência de um violento acidente
Hoje às 10:47
O que era para ser apenas mais uma viagem em família transformou-se num dos acidentes mais trágicos do ano. Oito membros da mesma família — entre eles cinco crianças entre os 2 e os 16 anos, uma mulher, a filha grávida e o companheiro desta — perderam a vida quando a carrinha em que seguiam foi atingida por um camião e incendiou-se numa autoestrada da Geórgia, nos Estados Unidos.

Segundo avança a Atlanta News First, de acordo com as autoridades, o camião seguia demasiado perto da carrinha, acabando por embater violentamente contra o veículo e provocando um incêndio que o destruiu por completo.

Os familiares identificaram as vítimas como Kenia Ramirez e Darwin Ventura, juntamente com o filho do casal, Kayle. O casal esperava outro bebé. Sonia Maribel Ramirez, mãe de Kenia, também morreu no acidente, assim como os seus filhos Justin, Andy, Natali e Evan. De acordo com a família, as cinco crianças tinham entre 2 e 16 anos.

O condutor do camião, Kane Aaron Hammock, de 33 anos, foi detido e enfrenta várias acusações, incluindo oito crimes de homicídio por condução negligente, feticídio por condução e condução demasiado próxima.

A tragédia envolveu ainda outros quatro veículos. Uma carrinha de uma associação de resgate animal que transportava 37 gatos ficou destruída, e o motorista ficou ferido, quase todos os animais foram resgatados.

As autoridades da Geórgia e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes estão a investigar as causas do acidente, que deixou uma comunidade inteira em choque perante a perda devastadora de uma família inteira.

