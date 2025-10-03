Facebook Instagram

Mulher morre em queda de elevador de 7 andares perante o desespero do marido. Deixa um filho bebé

Uma trágica queda de elevador, de sete andares, tirou a vida a uma jovem mulher, mãe de um bebé
IOL
Ontem às 15:25
Elevador
Elevador
Foto: Freepik
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho

Uma mulher, mãe de um filho bebé, perdeu a vida após o elevador em que seguia ter caído sete andares, perante o desespero do marido, na cidade de Tarsus, na Turquia.

De acordo com o jornal The Sun, a jovem mãe, Pelin Yasot Kiyga, tinha acabado de entrar no elevador para ir trabalhar quando o aparelho ficou preso. De imediato, contactou o marido, Gokhan Kiyga, que se encontrava no mesmo prédio. As imagens de videovigilância mostram-no a falar ao telefone com a esposa do lado de fora e, logo depois, a tentar abrir as portas com a ajuda de dois vizinhos.

Nos instantes seguintes, ouviu-se um forte estrondo. O marido lutou desesperadamente para forçar as portas e alcançar a mulher, mas não conseguiu. Acabou mesmo por se ferir num pé na tentativa de resgate.

O elevador caiu sete andares e, apesar da rápida chegada dos serviços de emergência, a mulher não resistiu aos graves ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

As autoridades abriram de imediato uma investigação. Foram já interrogadas 17 pessoas e três indivíduos foram detidos: o antigo gerente da empresa responsável pela manutenção do elevador, o atual gestor e o encarregado do edifício.

Moradores do prédio revelaram ainda, através do grupo de WhatsApp do condomínio, que o elevador apresentava falhas há pelo menos um mês antes da tragédia. A investigação ao acidente permanece em curso.

 

RELACIONADOS
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Usar o telemóvel dentro da casa de banho matou esta mãe de três filhos. Marido encontrou-a morta quando chegou a casa
Estrela do TikTok morreu em direto durante uma transmissão. Tinha 23 anos e perdeu a vida a fazer o que mais amava
Mãe e filha de oito anos encontradas mortas numa propriedade de luxo de alojamento local
Noivo cai e morre subitamente enquanto dançava com a esposa no casamento. Vídeo regista o momento chocante
Mais Vistos
00:01:17
Secret Story
«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral
tvi
00:07:38
Secret Story
Expulsão desejada? Liliana seria a escolhida pelos colegas
tvi
00:04:45
Secret Story
Alerta confessionário: Sandro convence Liliana a terminar tudo com Zé
tvi
00:12:33
Jornal Nacional
Exclusivo TVI: Anjos falam sobre o processo contra Joana Marques - A entrevista completa
tvi
Destaques IOL
Portugal
"Um tesouro escondido": Imprensa internacional destaca descoberta em Portugal que está a "fascinar o mundo"
Tragédia
Estrela do TikTok morreu em direto durante uma transmissão. Tinha 23 anos e perdeu a vida a fazer o que mais amava
Tragédia
Sem enfermeiros perceberem, pai matou filho prematuro em pleno berçário na maternidade
Tragédia
Mulher morre em queda de elevador de 7 andares perante o desespero do marido. Deixa um filho bebé
Mais Lidas
Famosos
"Secret Story": Liliana decidiu terminar o noivado e foi assim que Zé reagiu!
selfie
Joana Marques absolvida
Anjos pediram mais de um milhão a Joana Marques. Agora vão ter de pagar mais de 20 mil euros em custas
cnn
Benfica
Benfica: Noronha Lopes vence as eleições após segunda volta com Rui Costa
maisfutebol
Sonia jesus
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
Benfica
Benfica: Noronha Lopes ganha em Lisboa, Manteigas em Setúbal, Rui Costa no resto do país
maisfutebol
Anjos
Sérgio Rosado sofreu uma crise de acne, Nélson um derrame sanguíneo e nenhum dos dois desafinou: os factos que o tribunal deu como provados no caso contra Joana Marques
cnn