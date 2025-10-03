Mulher morre em queda de elevador de 7 andares perante o desespero do marido. Deixa um filho bebé

Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho

Uma mulher, mãe de um filho bebé, perdeu a vida após o elevador em que seguia ter caído sete andares, perante o desespero do marido, na cidade de Tarsus, na Turquia.

De acordo com o jornal The Sun, a jovem mãe, Pelin Yasot Kiyga, tinha acabado de entrar no elevador para ir trabalhar quando o aparelho ficou preso. De imediato, contactou o marido, Gokhan Kiyga, que se encontrava no mesmo prédio. As imagens de videovigilância mostram-no a falar ao telefone com a esposa do lado de fora e, logo depois, a tentar abrir as portas com a ajuda de dois vizinhos.

Nos instantes seguintes, ouviu-se um forte estrondo. O marido lutou desesperadamente para forçar as portas e alcançar a mulher, mas não conseguiu. Acabou mesmo por se ferir num pé na tentativa de resgate.

O elevador caiu sete andares e, apesar da rápida chegada dos serviços de emergência, a mulher não resistiu aos graves ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.

As autoridades abriram de imediato uma investigação. Foram já interrogadas 17 pessoas e três indivíduos foram detidos: o antigo gerente da empresa responsável pela manutenção do elevador, o atual gestor e o encarregado do edifício.

Moradores do prédio revelaram ainda, através do grupo de WhatsApp do condomínio, que o elevador apresentava falhas há pelo menos um mês antes da tragédia. A investigação ao acidente permanece em curso.