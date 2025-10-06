Facebook Instagram

Pais de 37 e 41 anos morrem em jacuzzi depois de se embebedarem na festa de anos da filha. Menina tem apenas quatro anos

Um casal morreu de forma trágica horas após festejar o aniversário da filha de quatro anos
Hoje às 16:34
Foto: depositphotos
Mulher morre em queda de elevador de 7 andares perante o desespero do marido. Deixa um filho bebé

O casal estava a celebrar o quarto aniversário da filha. Após a festa, decidiram ir juntos para um motel e aproveitar algum tempo a sós. Horas depois, morreram de forma trágica ao desmaiar dentro de um jacuzzi com água a alta temperatura. O caso ocorreu num motel em São José, no estado de Santa Catarina, Brasil.

De acordo com o jornal The Sun, as vítimas foram identificadas como Jeferson Luiz Sagaz, de 37 anos, agente da Polícia Militar, e Ana Carolina Silva, de 41, proprietária de um salão de unhas. Segundo as autoridades, o casal passou o dia a comemorar o aniversário da filha num parque de alimentação, onde consumiram álcool antes de se dirigirem a uma discoteca.

Já depois da meia-noite, deram entrada no motel, onde terão decidido relaxar numa banheira de hidromassagem. No entanto, nunca regressaram na manhã seguinte para ir buscar a filha, que estava aos cuidados da irmã do pai.

Preocupada com o desaparecimento, a família alertou a polícia, que acabou por encontrar o casal sem vida na casa de banho do quarto do motel. De acordo com o relatório policial, o jacuzzi estava com a água a cerca de 50 °C e um aquecedor de ambiente mantinha o quarto a uma temperatura elevada.

Os exames toxicológicos revelaram níveis muito altos de álcool e vestígios de cocaína no organismo das vítimas, segundo avançou o portal Globo G1. As autoridades acreditam que o casal terá perdido os sentidos devido à combinação do consumo de substâncias com o calor extremo.

A médica legista Andressa Boer Fronza explicou que as mortes foram provocadas por “intoxicação exógena, agravada por insolação, desidratação e colapso térmico, culminando em insucesso orgânico”.

De acordo com o chefe da Polícia Civil, as circunstâncias do caso indicam que a morte foi súbita e acidental. “Estas condições, aliadas às substâncias encontradas, levam-nos a concluir que não houve intervenção de terceiros”, afirmou.

Amigos e familiares descreveram o casal, junto há quase 20 anos, como sociável, trabalhador e muito dedicado à filha. Não havia histórico de violência entre ambos. A menina de quatro anos encontra-se agora aos cuidados de familiares próximos.

