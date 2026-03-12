Três alunos de nove anos em estado grave numa escola após explosão durante experiência de Química

Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»

Três alunos com 9 anos de idade ficaram feridos esta quarta-feira numa escola em Porqueres, Girona, Espanha, na sequência de uma explosão ocorrida durante uma experiência de química.

De acordo com o site Euro News, dois dos menores encontram-se em estado grave e foram transportados para o hospital em Barcelona, enquanto o terceiro, também com 9 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi levado para o hospital em Girona.

O acidente aconteceu durante uma atividade ao ar livre na escola, quando uma garrafa utilizada na experiência explodiu, provocando queimaduras nos três alunos. De imediato, foi ativado um amplo dispositivo de emergência, que incluiu dois helicópteros medicalizados, cinco ambulâncias e uma equipa de psicólogos do Sistema de Emergências Médicas.

O conselheiro da Presidência declarou nas redes sociais que todos os serviços de emergência estavam no terreno a prestar assistência e desejou uma rápida recuperação aos alunos, destacando a atuação rápida das equipas de socorro.